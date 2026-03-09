Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica da Mattarella

Un altro titolo da mettere in bacheca, dal sapore speciale e con un significato completamente diverso da quelli conquistati durante la sua carriera da calciatrice. Lo scorso 26 febbraio Sara Gama, in occasione di un incontro privato al Quirinale, è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'onorificenza, che rappresenta il primo grado del più alto ordine cavalleresco nazionale, viene conferita dal Capo dello Stato a cittadini o stranieri che si siano distinti per meriti nel proprio ambito di competenza. Un riconoscimento che premia l'impegno che Gama ha profuso, in campo e fuori, per lo sviluppo del calcio femminile. La capa delegazione della Nazionale e vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori ha infatti scritto le pagine più belle della storia recente del movimento italiano, accendendo i riflettori sul calcio giocato dalle donne, diventando un esempio per tantissime bambine che in lei hanno visto un modello da seguire e portando avanti diverse battaglie sui diritti che, tra le diverse conquiste raggiunte, hanno anche portato all'introduzione del professionismo nel massimo campionato femminile.