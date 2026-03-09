Caos a Barcellona per la rivelazione di Xavi: "Messi aveva firmato per tornare, ma poi... "

09 Mar 2026 - 16:46
© Getty Images

© Getty Images

"Messi aveva firmato per tornare qui a Barcellona ma Laporta ha stoppato tutto". La clamorosa rivelazione di Xavi in una intervista a LaVanguardia ha scatenato il caos in casa blaugrana. "Nel 2023 Messi aveva vinto il Mondiale, l'ho contattato e mi ha rivelato che sarebbe stato contentissimo di tornare - le parole dell'ex centrocampista -. Successivamente il padre di Leo ha trattato con Laporta per trovare un accordo economico ed era arrivato anche l'ok della Liga. Alla fine Laporta si è tirato indietro perché mi ha detto che altrimenti ci sarebbe stata una guerra interna per gli stipendi e che non poteva permetterselo. Alla fine Messi ha smesso di rispondermi al telefono". Poche ore dopo è arrivata la smentita di Laporta che dovrà sfidare Victor Font alle elezioni per restare presidente del Barcellona.

videovideo

Ultimi video

01:13
Bologna-Verona 1-2: gli highlights

Bologna-Verona 1-2: gli highlights

02:01
SRV RULLO INTER NUMERI E INVOLUZIONE POST DERBY 9/3 SRV

Inter, numeri e involuzione: Chivu ha problemi da risolvere

01:39
SRV ok RULLO MILAN: ESTUPINAN DA ZERO A MITO 09/03 (RIDOPPIATO) SRV

Milan, Estupinan eroe e sorpresa: colpo, flop e rinascita

01:56
RULLO MILAN OK

Milan, Allegri ha cambiato la storia: idee, scelte e segreti

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

01:45
SRV JUVENTUS: RINASCITA BOGA ok ok

Juve, la rinascita di Boga: due gol e adesso può restare a Torino

01:39
Inter, i promossi e i bocciati del derby

Inter, i promossi e i bocciati del derby

01:28
Milan, i promossi e i bocciati del derby

Milan, i promossi e i bocciati del derby

01:57
Trevisani: "Corsa Champions, la Roma è la più in difficoltà"

Trevisani: "Corsa Champions, la Roma è la più in difficoltà"

02:00
Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

02:08
Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

02:15
Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

01:11
Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

01:11
Genoa-Roma 2-1: gli highlights

Genoa-Roma 2-1: gli highlights

01:10
Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

01:13
Bologna-Verona 1-2: gli highlights

Bologna-Verona 1-2: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:46
Caos a Barcellona per la rivelazione di Xavi: "Messi aveva firmato per tornare, ma poi... "
16:37
Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica da Mattarella
16:03
Mondiali 2026, il ct dell'Iraq chiede il rinvio dei playoff: il motivo
15:08
Arbitra 17enne aggredita, dirigente: "Mi scuso ma non l'ho colpita"
14:08
Simonelli: "Derby spettacolo bellissimo, al lavoro per tanti nuovi stadi"