Caos a Barcellona per la rivelazione di Xavi: "Messi aveva firmato per tornare, ma poi... "

"Messi aveva firmato per tornare qui a Barcellona ma Laporta ha stoppato tutto". La clamorosa rivelazione di Xavi in una intervista a LaVanguardia ha scatenato il caos in casa blaugrana. "Nel 2023 Messi aveva vinto il Mondiale, l'ho contattato e mi ha rivelato che sarebbe stato contentissimo di tornare - le parole dell'ex centrocampista -. Successivamente il padre di Leo ha trattato con Laporta per trovare un accordo economico ed era arrivato anche l'ok della Liga. Alla fine Laporta si è tirato indietro perché mi ha detto che altrimenti ci sarebbe stata una guerra interna per gli stipendi e che non poteva permetterselo. Alla fine Messi ha smesso di rispondermi al telefono". Poche ore dopo è arrivata la smentita di Laporta che dovrà sfidare Victor Font alle elezioni per restare presidente del Barcellona.