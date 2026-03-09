Atalanta, Pasalic: "Bayern fortissimo, ma anche loro hanno punti deboli: proveremo a sfruttarli"

"Sappiamo che affrontiamo una delle squadre più forti del mondo, tra le favorite nella competizione. Cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo per fare un'altra impresa e vivere un'altra notte magica qui a Bergamo". Così il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco in Champions League. "Sono rimaste poche le big contro cui non abbiamo giocato, anche loro hanno dei punti deboli e proveremo a sfruttarli domani cercando di sorprenderli", ha aggiunto. "I miei gol? Non ci sono magie, io mi godo queste partite perché fin da bambino sogno di giocarle. Tiri fuori qualcosa in più e sarebbe bello farlo anche domani. Dobbiamo essere coraggiosi e giocarci le nostre chance", ha concluso.