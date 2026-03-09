Atalanta, Pasalic: "Bayern fortissimo, ma anche loro hanno punti deboli: proveremo a sfruttarli"

09 Mar 2026 - 19:40
© IPA

© IPA

"Sappiamo che affrontiamo una delle squadre più forti del mondo, tra le favorite nella competizione. Cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo per fare un'altra impresa e vivere un'altra notte magica qui a Bergamo". Così il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco in Champions League. "Sono rimaste poche le big contro cui non abbiamo giocato, anche loro hanno dei punti deboli e proveremo a sfruttarli domani cercando di sorprenderli", ha aggiunto. "I miei gol? Non ci sono magie, io mi godo queste partite perché fin da bambino sogno di giocarle. Tiri fuori qualcosa in più e sarebbe bello farlo anche domani. Dobbiamo essere coraggiosi e giocarci le nostre chance", ha concluso. 

videovideo
atalanta
mario pasalic
champions league
bayern monaco
ottavi di finale

Ultimi video

02:00
Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

01:34
DICH BARTESAGHI "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bartesaghi, carica da derby: "Scudetto? Sognare è gratis…"

00:49
DICH PASALIC PRE BAYERN SU CORAGGIO PER SITO 9/3 DICH

Pasalic chiede coraggio, poi tra sogna: "Un altro mio gol non sarebbe male..."

00:36
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU TIFOSI PER SITO 9/3 DICH

Palladino sfida il Bayern, appello ai tifosi: "Loro sono la nostra arma in più"

00:39
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

00:54
DICH KOMPANY SU ATALANTA PER SITO 9/3 DICH

Kompany: "Atalanta molto forte, dovremo dare il massimo"

02:17
DICH PELLEGRINO "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Pellegrino, tentazione Milan: "Ora sto bene al Parma, ma un giorno…"

02:01
SRV RULLO INTER NUMERI E INVOLUZIONE POST DERBY 9/3 SRV

Inter, numeri e involuzione: Chivu ha problemi da risolvere

01:39
SRV ok RULLO MILAN: ESTUPINAN DA ZERO A MITO 09/03 (RIDOPPIATO) SRV

Milan, Estupinan eroe e sorpresa: colpo, flop e rinascita

01:56
RULLO MILAN OK

Milan, Allegri ha cambiato la storia: idee, scelte e segreti

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

01:45
SRV JUVENTUS: RINASCITA BOGA ok ok

Juve, la rinascita di Boga: due gol e adesso può restare a Torino

01:39
Inter, i promossi e i bocciati del derby

Inter, i promossi e i bocciati del derby

01:28
Milan, i promossi e i bocciati del derby

Milan, i promossi e i bocciati del derby

01:57
Trevisani: "Corsa Champions, la Roma è la più in difficoltà"

Trevisani: "Corsa Champions, la Roma è la più in difficoltà"

02:00
Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:02
Neymar intravede il sogno Mondiale: è tra i pre-convocati del Brasile di Ancelotti
19:40
Atalanta, Pasalic: "Bayern fortissimo, ma anche loro hanno punti deboli: proveremo a sfruttarli"
19:23
Caos a Barcellona per la rivelazione di Xavi: "Messi aveva firmato per tornare, ma poi... "
16:37
Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica da Mattarella
16:03
Mondiali 2026, il ct dell'Iraq chiede il rinvio dei playoff: il motivo