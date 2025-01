Inter, la Champions ti fa ricca! Gli ottavi valgono 87 milioni

Ride soltanto l'Inter nell'ultima giornata della fase campionato di Champions League. I nerazzurri battono 3-0 il Monaco con tripletta di Lautaro, si garantiscono un posto diretto per gli ottavi di finale e grazie al quarto posto finale incassano una pioggia di milioni. Per la precisione 87 (senza contare botteghino, sponsor e indotto), che possono crescere fino a diventare oltre 140 in caso di trionfo finale.