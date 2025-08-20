Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Champions, preliminari: solo 0-0 tra Fenerbahce e Benfica, il Bodø/Glimt ipoteca il girone

Mourinho non sfonda, tutto rimandato al ritorno. 5-0 dei norvegesi sullo Sturm Graz, 0-0 tra Celtic e Kairat. Basilea-Copenhagen 1-1 

20 Ago 2025 - 23:04
© X

© X

L'andata dei preliminari di Champions League lascia aperti tre confronti diretti. Termina solo 0-0 tra il Fenerbahce di Mourinho e il Benfica: tutto rimandato al ritorno del da Luz. Nessuna rete nemmeno in Celtic-Kairat, con i kazaki che si vedono annullare un gol. Finisce 1-1, invece, tra Basilea e Copenhagen, mentre ipoteca la qualificazione al super girone il Bodø/Glimt: i norvegesi travolgono 5-0 gli austriaci dello Sturm Graz.

FENERBAHCE-BENFICA 0-0 
José Mourinho non riesce a sfruttare 20 minuti di superiorità numerica e così è 0-0 tra Fenerbahce e Benfica nell'andata del doppio confronto che vale un posto nel girone. Partita più fisica e nervosa che qualitativa, senza grandi occasioni. La sfida di Istanbul si accende però nel finale: al 71', Florentino rimedia due gialli in pochi minuti e lascia in dieci i portoghesi. I turchi sembrano subito approfittarne: Talisca conclude, Trubin conclude malissimo e la sfera va sulla traversa, con En-Nesyri che segna sulla ribattuta di testa, ma in fuorigioco. Nel finale, Kahveci ci prova col mancino ma Antonio Silva devia in angolo. Nulla da fare: 0-0 ed equilibrio totale in vista del ritorno del da Luz. 

BØDO/GLIMT-STURM GRAZ 5-0 
Il Bodø/Glimt, invece, è virtualmente al super girone di Champions: questo il verdetto dopo il netto 5-0 contro lo Sturm Graz. Al 25', è già 3-0 grazie ai gol di Hogh (7'), Bjortuft (10') e Saltnes. Gli infortuni di Aleesami e Maata lasciano dubbi di formazione ai norvegesi in vista del ritorno in Austria, ma il 4-0 di Evjen a inizio secondo tempo (54') chiude ulteriormente il doppio confronto. Il definitivo 5-0, maturato con l'autorete di Boving al 79', è la pietra tombale sulle già residue speranze di rimonta dello Sturm Graz. Il ritorno sarà una pura formalità, poi il Bodø/Glimt otterrà una storica qualificazione alla Champions.

BASILEA-COPENHAGEN 1-1 
Tutto rimandato tra Basilea e Copenhagen: dopo l'1-1 in Svizzera, si deciderà tutto in Danimarca. Sono proprio gli elvetici a passare in vantaggio al 14': trattenuta in area di Huescas e rigore vincente dell'ex Inter Shaqiri. Nell'intervallo del primo tempo, però, arriva il pareggio di Gabriel Pereira, con il risultato che nella ripresa non si sblocca: adesso, però, saranno gli scandinavi ad avere il fattore campo. Non ci sarà, tuttavia, Adjetey, che all'82' lascia i padroni di casa in dieci. Il Copenhagen, però, non riesce a sfruttare la superiorità numerica e così è inevitabile l'1-1, anche perché la rete dell'ex Atalanta e Parma Cornelius all'87' viene annullata per fuorgioco. 

CELTIC-KAIRAT ALMATY 0-0 
Il risultato più clamoroso è lo 0-0 del Celtic, che non solo non chiude i conti in Scozia contro il Kairat Almaty, ma è chiamato addirittura a vincere in Kazakistan nel match di ritorno. E sono gli ospiti, in avvio, a vedersi annullare il possibile 1-0 a Martynovich per fuorigioco. Dopo più di 100 minuti e un lunghissimo recupero nel corso della ripresa, non arriva l'acuto vincente: la qualificazione si deciderà allora nel match di ritorno ad Almaty, con la squadra di Glasgow che però non avrà più il fattore campo. 

playoff champions

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:11

"Saluti mio fratello tifoso giallorosso?": e Papa Leone XIV non si tira indietro

00:33
DICH RANIERI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Ranieri: "Essere capitano della Fiorentina è per me un grande orgoglio"

01:11
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E'"l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

00:57
MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

01:13
Gattuso, le consultazioni

Gattuso verso l'esordio: attesa per i convocati

01:27
La Juve è un cantiere

Juve, cantiere aperto verso l'esordio: certezza Bremer

01:27
Sucic in regia la novità

Inter, Sucic in regia la novità

01:36
Lookman separato in casa

Atalanta, Lookman separato in casa

01:36
La sfida di Carlos Cuesta

La sfida di Carlos Cuesta

01:18
Toro, il nuovo Zapata

Toro, il nuovo Zapata

01:23
Udinese, nuovi gol

Udinese, nuovi gol

01:27
Che attacco per Allegri?

Che attacco per Allegri?

01:29
Napoli, per ora c'è Lucca

Napoli, per ora c'è Lucca

01:22
Solet, voglia di volare

Solet, voglia di volare

05:17
Sottil: "Volevamo risposte importanti, peccato non aver trovato il gol"

Sottil: "Volevamo risposte importanti, peccato non aver trovato il gol"

00:11

"Saluti mio fratello tifoso giallorosso?": e Papa Leone XIV non si tira indietro

I più visti di Champions League

Il 28 agosto nasce la Champions League con i sorteggi di Montecarlo: ecco le fasce delle italiane

Colpi esterni di Bruges, Qarabag e Pafos: ipotecata la fase a campionato

2) Inter: 136,6 milioni

Champions League, la top 10 dei ricavi: Inter dietro solo al Psg. Altre italiane lontane dalle big

Klopp avverte: "Nulla da perdere, possiamo vincere"

Il Fenerbahce di Mourinho rimonta il Feyenoord: sfiderà il Benfica. Sorpresa Pafos

Spalletti: "Napoli più forte d'Europa? No, è giochino per farci cadere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:03
Fiorentina, Ranieri: "Siamo carichi, Conference competizione fondamentale"
23:38
Fiorentina U17 incontra Papa, a Leone XIV in dono maglia viola
23:32
Champions League, playoff: il Fenerbahçe di Mourinho fermato in casa dal Benfica
21:06
Barcellona, domani l'Uefa visita il cantiere dello Spotify Camp Nou
20:03
Roma, infortunio per Bailey al primo allenamento