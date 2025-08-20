Champions, preliminari: solo 0-0 tra Fenerbahce e Benfica, il Bodø/Glimt ipoteca il girone

FENERBAHCE-BENFICA 0-0

José Mourinho non riesce a sfruttare 20 minuti di superiorità numerica e così è 0-0 tra Fenerbahce e Benfica nell'andata del doppio confronto che vale un posto nel girone. Partita più fisica e nervosa che qualitativa, senza grandi occasioni. La sfida di Istanbul si accende però nel finale: al 71', Florentino rimedia due gialli in pochi minuti e lascia in dieci i portoghesi. I turchi sembrano subito approfittarne: Talisca conclude, Trubin conclude malissimo e la sfera va sulla traversa, con En-Nesyri che segna sulla ribattuta di testa, ma in fuorigioco. Nel finale, Kahveci ci prova col mancino ma Antonio Silva devia in angolo. Nulla da fare: 0-0 ed equilibrio totale in vista del ritorno del da Luz.



BØDO/GLIMT-STURM GRAZ 5-0

Il Bodø/Glimt, invece, è virtualmente al super girone di Champions: questo il verdetto dopo il netto 5-0 contro lo Sturm Graz. Al 25', è già 3-0 grazie ai gol di Hogh (7'), Bjortuft (10') e Saltnes. Gli infortuni di Aleesami e Maata lasciano dubbi di formazione ai norvegesi in vista del ritorno in Austria, ma il 4-0 di Evjen a inizio secondo tempo (54') chiude ulteriormente il doppio confronto. Il definitivo 5-0, maturato con l'autorete di Boving al 79', è la pietra tombale sulle già residue speranze di rimonta dello Sturm Graz. Il ritorno sarà una pura formalità, poi il Bodø/Glimt otterrà una storica qualificazione alla Champions.



BASILEA-COPENHAGEN 1-1

Tutto rimandato tra Basilea e Copenhagen: dopo l'1-1 in Svizzera, si deciderà tutto in Danimarca. Sono proprio gli elvetici a passare in vantaggio al 14': trattenuta in area di Huescas e rigore vincente dell'ex Inter Shaqiri. Nell'intervallo del primo tempo, però, arriva il pareggio di Gabriel Pereira, con il risultato che nella ripresa non si sblocca: adesso, però, saranno gli scandinavi ad avere il fattore campo. Non ci sarà, tuttavia, Adjetey, che all'82' lascia i padroni di casa in dieci. Il Copenhagen, però, non riesce a sfruttare la superiorità numerica e così è inevitabile l'1-1, anche perché la rete dell'ex Atalanta e Parma Cornelius all'87' viene annullata per fuorgioco.



CELTIC-KAIRAT ALMATY 0-0

Il risultato più clamoroso è lo 0-0 del Celtic, che non solo non chiude i conti in Scozia contro il Kairat Almaty, ma è chiamato addirittura a vincere in Kazakistan nel match di ritorno. E sono gli ospiti, in avvio, a vedersi annullare il possibile 1-0 a Martynovich per fuorigioco. Dopo più di 100 minuti e un lunghissimo recupero nel corso della ripresa, non arriva l'acuto vincente: la qualificazione si deciderà allora nel match di ritorno ad Almaty, con la squadra di Glasgow che però non avrà più il fattore campo.