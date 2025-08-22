Atalanta, striscione contro Lookman: "La maglia va onorata"

Tensione a Zingonia: i tifosi dell'Atalanta hanno inviato un messaggio forte e chiaro ad Ademola Lookman dopo l'assenza ingiustificata del calciatore per due settimane. Uno striscione affisso fuori dal centro sportivo recitava: "La maglia va onorata. Un'altra cazzata non verrà giustificata", a sottolineare il malcontento della Curva Nord. Il calciatore, che aveva forzato la mano per un trasferimento all'Inter non andato a buon fine, è tornato ad allenarsi individualmente per decisione della società. L'Atalanta ha infatti optato per una linea dura: Lookman si allenerà a parte almeno fino al 2 settembre e sarà sanzionato per i suoi 15 giorni di assenza. Per le prime due giornate di campionato l'attaccante non sarà a disposizione e il suo futuro resta incerto, con la finestra di mercato ancora aperta.