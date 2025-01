Milan-Gimenez: pronto l'ultimo assalto. Ma il messicano si fa male

La prima offerta del Milan, una sorta di avanscoperta, non ha scalfito pressoché nulla, in un gioco delle parti quasi scontato. Di certo è servita però a fare da sponda alla volontà del giocatore che vede nel suo passaggio in rossonero un upgrade da non lasciarsi sfuggire. Servono circa 40 milioni per convincere il Feyonoord: la nuova proposta milanista ci si avvicinerà di molto.