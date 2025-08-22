Logo SportMediaset
Cremonese, Nicola: "Noi ambiziosi, a San Siro con coraggio"

22 Ago 2025 - 16:09

"Cominciamo un percorso che dovrà portarci a essere competitivi nei mesi cruciali, tra marzo e aprile". Mister Davide Nicola prepara la Cremonese al ritorno in serie A a distanza di tre anni. Il battesimo domani sera a San Siro contro il Milan. "Siamo in crescita, la società sta lavorando bene e noi vogliamo fare altrettanto sul campo - commenta alla vigilia della gara -. Ci aspetta un test stimolante contro una squadra che lotta per obiettivi diversi dai nostri. Le formazioni di Allegri sono sempre organizzate e pragmatiche, serviranno lucidità e coraggio".

