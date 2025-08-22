Logo SportMediaset
Calcio

Medaglia d'oro Paglia, stadio Maradona inaccessibile ai disabili

22 Ago 2025 - 13:04

"Ancora una volta la tifoseria 'disabile' esclusa dallo Stadio Maradona di Napoli. Nonostante gli incontri interlocutori che ho personalmente avuto con il sindaco Manfredi e con l'amministrazione comunale, che avevano garantito una disponibilità economica per i lavori che consentisse ai tifosi portatori di handicap di vedere la partita allo Stadio, ancora oggi nulla è stato fatto". Lo afferma il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d'Oro al Valor militare e capitano del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa. "Fra pochissimo - prosegue Paglia - inizia il campionato e gli esclusi restano tali. Grazie Sindaco per aver disatteso le promesse e per aver riportato Napoli, città che amo, alla ribalta mediatica per considerare i disabili come ultimi. Grazie per aver fatto dell'inclusione solo uno spot propagandistico rendendo nei fatti Napoli una città incivile. Spero che al più presto si trovino accordi perchè si costruisca uno Stadio accessibile a tutti senza limitazioni e che permetta ad ogni cittadino di essere uguale agli altri senza alcun tipo di distinzione considerato che lo Sport è per tutti, unisce e non emargina, forse questo concetto per gli amministratori napoletani non è ancora chiaro". 

