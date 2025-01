Champions League: Milan e Juventus rischiano lo scontro ai play-off e il derby con l'Inter agli ottavi

Ultima giornata del girone decisamente amara per le italiane in Champions League che vedono il successo soltanto dell'Inter, unica fra le cinque squadre del Bel Paese a trovare il pass diretto per gli ottavi. Il rotondo successo sul Monaco ha aperto in realtà un'opportunità molto particolare visto che la squadra di Simone Inzaghi potrebbe incontrare una fra Juventus e Milan agli ottavi per un sorprendente derby europeo.