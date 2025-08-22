Anche Baldini stasera in tribuna per il 'suo' Pescara

Grande attesa per Pescara-Cesena, l'opening match della serie B in programma stasera allo Stadio Adriatico. Spettatore d'eccezione sarà Silvio Baldini, ex allenatore dei biancazzurri e protagonista con il Pescara della promozione in B e da poche settimane tecnico della Under 21. Il tecnico non ha resistito al richiamo della sua ex squadra e così seguirà dalla tribuna la formazione di Vivarini al cospetto del Cesena. Baldini da qualche ora in città ha pranzato in un locale cittadino e per le vie di Pescara ha ricevuto l'abbraccio di tanti tifosi.