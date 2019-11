Inter e Napoli, notte da non fallire per Conte e Ancelotti

CONTRO BORUSSIA E SALISBURGO

Notte da non fallire per Inter e Napoli in Champions League. I nerazzurri, impegnati a Dortmund, con un successo metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi: quello del Signal Iduna Park è uno snodo cruciale. Discorso diverso per gli azzurri che sono condannati a vincere, non tanto per la qualificazione, ma per uscire dal momento delicato. De Laurentiis ha ordinato il ritiro "punitivo" fino a domenica e c'è chi parla di una prima crisi con Ancelotti.

L'Inter contro il muro giallonero di Dortmund ci arriva con grande fiducia forte della vittoria dell'andata e del momento magico che sta vivendo in campionato. Serve un'impresa, ma gli uomini di Conte sono pronti alla guerra: vincere in Germania significherebbe mettere quasi al sicuro la qualificazione agli ottavi. In pratica è uno spareggio a tutti gli effetti.

Il Napoli, invece, guida il Gruppo E con 7 punti ma contro il Salisburgo ha solo la vittoria come obiettivo. Non un discorso matematico, ma per il morale. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta di Roma e si stanno intravedendo i primi segnali di crisi. La squadra gioca bene, ma fatica a fare risultato per questo anche Ancelotti è finito nel mirino. Tutti in ritiro fino a domenica per volontà del presidente. Andarci con un altro risultato negativo sarebbe veramente pesante.