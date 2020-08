Il Psg sfida la rivelazione Lipsia per la finale

CHAMPIONS LEAGUE

Comunque vada, sarà una prima volta. Diversi per ambizioni e struttura, il Psg e la rivelazione Lipsia sono accomunate nella ricerca di un traguardo mai centrato prima: l'ultimo atto della Champions League. Stasera scattano le semifinali di un torneo che fino a qui ha riservato più di un colpo di scena: e proprio per questo, se sulla carta i parigini appaiono i grandi favoriti e 'destinati' alla finale, meglio non fidarsi dei pronostici troppo scontati.

Vedi anche Champions League Psg, Tuchel: "Ci meritiamo questa semifinale. Il Lipsia è come l'Atalanta" Di certo, il tecnico dei campioni di Francia Thomas Tuchel non intende sottovalutare i suoi connazionali, alla loro seconda apparizione nel torneo più prestigioso ma capaci di sbarazzarsi dell'Atletico Madrid nell'ultimo turno e in precedenza del Tottenham. Ovvero, di due vecchie volpi come Diego Simeone e José Mourinho. Il Psg, invece, alla prima semifinale dal 1995, ha rischiato grosso contro l'Atalanta, rimontata solo nel finale. L'auspicio è di passare il turno, ovviamente, senza sudori freddi. I tedeschi del resto non hanno nulla da perdere e anche un'eliminazione non toglierebbe nulla allo strepitoso cammino fatto in Europa. Il Psg, invece, vuole assolutamente infrangere il tabù Champions. La buonissima notizia è che stavolta Tuchel può avere a disposizione dal primo minuto Kylian Mbappé, eroe della sfida contro i bergamaschi. Il francese, recuperato pienamente dall'infortunio alla caviglia, può affiancare Neymar dal primo minuto. In difesa, dovrebbe esserci Thiago Silva e a centrocampo Di Maria, mentre tra i pali resta in dubbio Kylor Navas.

Vedi anche Champions League Lipsia, Nagelsmann: "Ringrazio Tuchel ma non siamo amici. Psg, che qualità" Ma anche il Lipsia, che ha chiuso il campionato al terzo posto, non intende fermarsi. E il 33enne Julian Nagelsmann, il più giovane allenatore a centrare l'obiettivo semifinali nella storia Champions, punta ad un altro scalpo prestigioso, con la prospettiva di arrivare a una finale tutta tedesca con il Bayern Monaco (rivale del Lione nell'altra semifinale). Nagelsmann è stato allenato da Tuchel nella squadra riserve dell'Augsburg nel 2008: La potenza di fuoco del Psg fa paura, ma i biancorossi sanno di potersi giocare le loro carte.