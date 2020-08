Lipsia, Nagelsmann: "Ringrazio Tuchel ma non siamo amici. Psg, che qualità"

Le strade di Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel tornano ad incrociarsi, la prima volta fu nel 2008 quando l'attuale tecnico del Lipsia diventò scout delle riserve dell'Augusta allora allenato dal manager del Psg: "Ma non sarà una sfida Nagelsmann-Tuchel, il calcio è uno sport di squadra. Lo ringrazio per avermi dato l'idea di allenare ma non siamo mai stati amici o particolarmente legati. Non è il mentore".