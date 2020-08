Psg, Tuchel: "Ci meritiamo questa semifinale. Il Lipsia è come l'Atalanta"

VERSO PSG-LIPSIA

Il maestro contro l'allievo, Thomas Tuchel contro Julian Nagelsmann e soprattutto Psg contro Lipsia per prendersi un primo storico posto nella finale di Champions League. Due modelli di calcio opposti con un obiettivo in comune: "Non parliamo di storia, viviamo questo momento. Siamo qui perché abbiamo giocato una grande stagione di Champions League - ha commentato Tuchel, tecnico del Psg -. Se è un momento storico, è perché abbiamo lavorato molto duramente per molti, molti mesi", ha spiegato il tedesco dei parigini, reduci dal successo in rimonta sull'Atalanta nel finale di gara.

"Siamo affamati di successo e siamo qui per vincere e per far fruttare tutto quel duro lavoro. Lotteremo fino alla fine", ha aggiunto.

Dopo l'Atalanta, eliminata con due gol nel recupero, arriva il Lipsia di Nagelsmann che ha eliminato l'Atletico Madrid: "Difendono molto alti. Sono aggressivi, giovani, forti. Un po' come l'Atalanta. Si tratterà di una partita difficile sul piano fisico, ma siamo preparati. Noi in campo siamo forti, molto forti".

In campo potrebbe esserci Mbappé dal primo minuto dopo i trenta giocati contro l'Atalanta: "Non ha sentito dolore al piede e sta bene. Potrebbe partire anche titolare, ma valuteremo se e come schierarlo dal primo minuto".

La sfida sarà contro Nagelsmann su cui Tuchel ha raccontato un aneddoto: "Non mi sarei mai immaginato di affrontarlo in semifinale di Champions. Ai tempi dell'Augsburg non avevamo un grande staff e siccome era sempre infortunato gli chiedemmo di fare lo scout. È incredibile giocare una semifinale di Champions contro Julian".

"Non vogliamo parlare di pressione", ha poi aggiunto il centrocampista Ander Herrera. "È una grande opportunità per noi essere qui in semifinale di Champions League. Stiamo vivendo un sogno in questo momento. Siamo pronti, siamo ben preparati", ha assicurato lo spagnolo.