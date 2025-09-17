Donnarumma: "Orgoglioso di essere al City. Guardiola ha spinto per il mio arrivo"

Il suo trasferimento in Inghilterra, per cui Guardiola è stato decisivo, è ancora molto fresco e il resto delle domande si concentrano soprattutto su come è andata e sull'addio al PSG: "Ringrazio il mister - ha detto Gigio - per me è un onore essere qua ed essere allenato da lui che ha scritto la storia del calcio. Ho tanto ancora da imparare e migliorare, è quello il mio obiettivo. Voglio sempre dare tutto me stesso per la squadra".