verso city-napoli

Donnarumma: "Orgoglioso di essere al City. Guardiola ha spinto per il mio arrivo"

Il numero uno della Nazionale alla vigilia della sfida col Napoli: "Affronteremo una squadra forte in cui ci sono tanti miei compagni"

17 Set 2025 - 14:24

Dopo l'esordio da sogno in Premier nel derby di Manchester, Gigio Donnarumma, da campione in carica, è pronto al debutto in Champions con la maglia del City nella sfida contro il Napoli e mette in guardia i suoi nuovi compagni: "Domani sarà una gara difficile, affronteremo una squadra forte in cui ci sono tanti miei compagni di Nazionale", ha dichiarato in conferenza stampa. 

Guardiola: "Sempre dura contro le squadre di Conte. De Bruyne? Sapevo si sarebbe ambientato a Napoli"

Il suo trasferimento in Inghilterra, per cui Guardiola è stato decisivo, è ancora molto fresco e il resto delle domande si concentrano soprattutto su come è andata e sull'addio al PSG: "Ringrazio il mister - ha detto Gigio - per me è un onore essere qua ed essere allenato da lui che ha scritto la storia del calcio. Ho tanto ancora da imparare e migliorare, è quello il mio obiettivo. Voglio sempre dare tutto me stesso per la squadra".

"Prima dell'estate già sapevo che il City era molto interessato a me - ha svelato - Poi i rapporti si sono rafforzati dopo il Mondiale per Club, ho saputo che il mister spingeva per il mio arrivo qua e questo mi ha dato grande orgoglio. Anche per questo non ho esitato ad accettare di venire qua con grande gioia ed entusiasmo, spero di dare tutto me stesso per questi colori e per questo club storico che vuole sempre vincere. E io sono qua per quello".

Più abbottonato invece sull'addio al PSG: "Non mi piace parlare del passato. Le persone fanno le proprie scelte e questo fa parte del calcio. L'importante è che io adesso sia qua con orgoglio, auguro il meglio ai miei ex compagni perché se lo meritano, ho un grande rapporto con loro. Anche quando hanno saputo che sarei andato via mi hanno dimostrato grande affetto, è bello aver lasciato qualcosa di importante ai compagni. Delle altre scelte non parlo, sono solo felice di essere qua". 

Napoli, clima disteso per la missione Manchester City: Meret recuperato, un solo dubbio per Conte

donnarumma
manchester city
napoli

