Napoli, clima disteso per la missione Manchester City: Meret recuperato, un solo dubbio per Conte

Dopo un anno di purgatorio lontano dal paradiso del calcio europeo, il Napoli è pronto a tornare protagonista in Champions League. Un discorso che può valere anche per Antonio Conte che può nuovamente mettersi in mostra sul palcoscenico più prestigioso, ma partendo da uno degli ostacoli più grandi da superare: il Manchester City di Pep Guardiola, in trasferta. La vigilia a Castel Volturno è stata tranquilla con il gruppo che nel pomeriggio è destinato a volare in Inghilterra, ma è dalla rifinitura del mattino che sono arrivate indicazioni importanti.