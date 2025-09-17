Napoli, clima disteso per la missione Manchester City: Meret recuperato, un solo dubbio per Conte

© italyphotopress
© italyphotopress
Il portiere ha smaltito il problema muscolare e sarà tra i pali. Olivera insidia Spinazzola, Hojlund al centro dell'attacco
© italyphotopress
© italyphotopress
Dopo un anno di purgatorio lontano dal paradiso del calcio europeo, il Napoli è pronto a tornare protagonista in Champions League. Un discorso che può valere anche per Antonio Conte che può nuovamente mettersi in mostra sul palcoscenico più prestigioso, ma partendo da uno degli ostacoli più grandi da superare: il Manchester City di Pep Guardiola, in trasferta. La vigilia a Castel Volturno è stata tranquilla con il gruppo che nel pomeriggio è destinato a volare in Inghilterra, ma è dalla rifinitura del mattino che sono arrivate indicazioni importanti.
Uno dei giocatori in dubbio, Alex Meret ha svolto tutta la seduta agli ordini di Conte in gruppo con il resto dei compagni ed è quindi recuperato. Per il resto nonostante l'importanza dell'impegno a Castel Volturno il lavoro svolto sul campo è stato accompagnato da sorrisi e serenità, pur non mancando la concentrazione per il confronto con una delle formazioni favorite per la vittoria finale.
Conte sembra destinato a confermare quasi in blocco l'undici titolare visto contro la Fiorentina anche se in porta, come detto, potrebbe tornare Meret. Il dubbio riguarda la difesa con Beukema che dovrebbe recuperare dopo l'attacco febbrile, mentre è Olivera ad insidiare Spinazzola sulla sinistra. In attacco confermato Hojlund titolare con Lucca in panchina.
Commenti (0)