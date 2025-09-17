Manchester City, Guardiola: "Sempre dura contro le squadre di Conte. De Bruyne? Sapevo si sarebbe ambientato a Napoli"

Il tecnico del City: "Donnarumma è un portiere di classe mondiale, da anni gioca ad altissimi livelli"
Il derby stravinto contro lo United ha riportato l'entusiasmo ai massimi livelli in casa Manchester City dove Pep Guardiola, dopo qualche inciampo di inizio campionato, è pronto ad affrontare una nuova esaltante stagione di Champions League. Il primo impegno è contro il Napoli di Antonio Conte campione d'Italia, un'occasione per dare il bentornato a Kevin De Bruyne dopo il passaggio in estate: "Sapevo che si sarebbe ambientato subito - ha commentato Pep -. Per me non è una sorpresa".
Nessuna sorpresa nemmeno per il rendimento di McTominay in Serie A con la maglia del Napoli, avversario di molti derby a Manchester: "Ha un'ottima condizione e ha avuto un impatto importante per la vittoria della Serie A. Non sono sorpreso nemmeno da Conte perché è un manager che ovunque è stato ha fatto molto bene. Sicuramente sarà una partita durissima, non ho alcun dubbio".
Nei precedenti alla guida di Chelsea e Tottenham, il Manchester City di Guardiola ha sempre sofferto contro squadre allenate da Conte: ""Sì, ma vedremo domani…. Ho grande rispetto per mister Conte e la nostra priorità è sempre la prossima partita".
In porta ci sarà Donnarumma: "Nell'ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili e Gigio viene da diversi anni ad altissimo livello".
