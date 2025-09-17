Logo SportMediaset
VERSO CITY-NAPOLI

Manchester City, Guardiola: "Sempre dura contro le squadre di Conte. De Bruyne? Sapevo si sarebbe ambientato a Napoli"

Il tecnico del City: "Donnarumma è un portiere di classe mondiale, da anni gioca ad altissimi livelli"

17 Set 2025 - 14:03
© Getty Images

© Getty Images

Il derby stravinto contro lo United ha riportato l'entusiasmo ai massimi livelli in casa Manchester City dove Pep Guardiola, dopo qualche inciampo di inizio campionato, è pronto ad affrontare una nuova esaltante stagione di Champions League. Il primo impegno è contro il Napoli di Antonio Conte campione d'Italia, un'occasione per dare il bentornato a Kevin De Bruyne dopo il passaggio in estate: "Sapevo che si sarebbe ambientato subito - ha commentato Pep -. Per me non è una sorpresa".

Nessuna sorpresa nemmeno per il rendimento di McTominay in Serie A con la maglia del Napoli, avversario di molti derby a Manchester: "Ha un'ottima condizione e ha avuto un impatto importante per la vittoria della Serie A. Non sono sorpreso nemmeno da Conte perché è un manager che ovunque è stato ha fatto molto bene. Sicuramente sarà una partita durissima, non ho alcun dubbio".

Nei precedenti alla guida di Chelsea e Tottenham, il Manchester City di Guardiola ha sempre sofferto contro squadre allenate da Conte: ""Sì, ma vedremo domani…. Ho grande rispetto per mister Conte e la nostra priorità è sempre la prossima partita".

In porta ci sarà Donnarumma: "Nell'ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili e Gigio viene da diversi anni ad altissimo livello".

