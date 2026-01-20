Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, i risultati: Real Madrid a valanga, perdono Manchester City e Psg

I blancos travolgono 6-1 il Monaco, francesi battuti 2-1 al 91' dallo Sporting. Guardiola ko 3-1 col Bodø/Glimt

20 Gen 2026 - 23:12
1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Nella penultima giornata della League Phase di Champions, il Real Madrid esagera e travolge 6-1 il Monaco: doppietta per Mbappé, segnano anche Mastantuono, Bellingham e Vinicius (poi autogol di Kehrer). Altri due risultati, invece, sono clamorosi: il Psg perde 2-1 al 91' a Lisbona contro lo Sporting, il Bodø/Glimt si impone in casa per 3-1 sul City. Il Tottenham piega 2-0 il Dortmund, Olympiacos e Ajax ok su Leverkusen (2-0) e Villarreal (2-1).

Leggi anche

Troppo Arsenal per questa Inter: i Gunners passano a San Siro

REAL MADRID-MONACO 6-1
Il Real Madrid, in un periodo difficile, si diverte e travolge 6-1 il Monaco al Bernabeu. Dopo 26 minuti, i giochi sono già chiusi grazie alla doppietta di uno scatenato Kylian Mbappé, a segno al 5' e poco prima della mezz'ora di gioco su assist di Valverde e Vinicius. Nella ripresa, Arbeloa, alla seconda vittoria di fila considerando pure il 2-0 in Liga, inserisce subito Ceballos per Asencio, ma sono altre due reti ravvicinate a mandare i titoli di coda: quella di Mastantuono al 51' e l'autorete di Kehrer al 55', sempre provocata da Vinicius autore di un assist e mezzo. Il brasiliano trova gioia personale al 63', nove minuti dopo il gol della bandiera di Teze per la squadra del Principato. All'80', infine, Valverde fissa il risultato sul 6-1. Nonostante le polemiche, Arbeloa e il Real sono a 15 punti e di fatto manca solo la certezza aritmetica della top 8: chiuderà contro il Benfica dell'ex Mourinho. Il Monaco, invece, può ancora sperare nello spareggio: sarà decisivo il match con la Juventus.

SPORTING-PSG 2-1
Nella serata in cui il City crolla col Bodø/Glimt, l'altra sorpresa arriva da Lisbona: lo Sporting piega 2-1 al 91' il Psg. I campioni d'Europa in carica si vedono annullare un gol al 30', poi la partita si infiamma nell'ultimo quarto di gara. Al 74', Suarez porta in vantaggio i lusitani, ma cinque minuti dopo arriva la replica di Kvaratskhelia, entrato al 66' al posto di Mayulu. La partita sembra indirizzata verso l'1-1, ma al 90' Suarez trova la doppietta che permette addirittura allo Sporting di entrare, in attesa delle partite del mercoledì, in top 8. Raggiunto a 13 punti il Psg, che contro il Newcastle in casa non potrà sbagliare. I portoghesi, invece, chiuderanno la loro League Phase a Bilbao contro l'Athletic.

BODØ/GLIMT-MANCHESTER CITY 3-1
Succede l’incredibile in Norvegia: il City di Guadiola perde 3-1 in casa del Bodø/Glimt che non aveva ancora vinto in questa League Phase di Champions. La partita viene indirizzata nel giro di due minuti e con gli stessi protagonisti: Blomberg, che fa per due volte l’assistman, e Hogh, che trova una doppietta che vale il 2-0. Il tris arriverebbe già a inizio ripresa con la rete di Evjen (52') che però viene annullata per fuorigioco. Poco male, perché sei minuti dopo l’ex Milan Hauge trova comunque il 3-0. La partita sembra finita, ma al 60’ Cherki accorcia le distanze. Con più di mezz’ora di tempo ci sarebbe tutto il tempo per rimontarla o almeno pareggiare, ma subito dopo Guardiola viene tradito da Rodri, che in due minuti prende due gialli e lascia gli inglesi in dieci. La partita, di fatto, scivola via senza altre reti. Secondo ko in questa Champions per il City, che resta a 13 punti. Sale a 6 il Bodø/Glimt, che si regala una grandissima serata a prescindere dall'obiettivo spareggi.

TOTTENHAM-DORTMUND 2-0
Crolla il Dortmund, avversario nell'ultima giornata della League Phase dell'Inter. A Londra vince il Tottenham, che sfrutta i quasi 70 minuti di inferiorità numerica dei gialloneri e si impone 2-0 entrando in top 8, a -1 dal Real Madrid. Gli Spurs passano in vantaggio già al 14' con Romero su assist di Odobert, che si ripete poco prima dell'intervallo, al 37', propiziando il raddoppio di Solanke. In mezzo, il rosso diretto estratto al 24' ai danni di Svensson. Con tutta la ripresa in dieci, i tedeschi inseriscono Can e Ryerson per Guirassy e Brandt, ma i cambi non riaprono la partita.

Leggi anche

Napoli, che occasione hai sprecato! Il Copenaghen pareggia in 10, playoff più lontani

LE ALTRE PARTITE
Il Bruges ha ancora una chance di rientrare nelle prime 24 della League Phase: i belgi travolgono 4-1 il Kairat Almaty, sempre più ultimo. Decidono i gol di Stankovic (32'), Vanaken (38'), Vermant (74') e Mechele (84'), mentre la rete al 92' di Sadybekov serve solo a regalare una magra consolazione ai kazaki. L'Olympiacos piega 2-0 il Leverkusen e può ancora sognare gli spareggi: sono 8 i punti dei greci contro i 9 dei tedeschi, battuti nel primo tempo con il gol lampo di Costinha e con quello dell'ex Inter Taremi. Successo esterno, infine, per l'Ajax, che nel finale piega un Villarreal ormai fuori da tutto: Sottomarino Giallo avanti al 49' con Oluwaseyi, ma Gloukh ed Edvardsen al 90' confezionano la rimonta per i lancieri.

champions league
real madrid
manchester city
psg

Ultimi video

03:16
Coppa d'Africa e follie

Tutte le follie della Coppa d'Africa

02:50
Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

03:30
DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

00:34
DICH EDERSON VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Ederson: "I problemi di inizio stagione sono alle spalle"

00:55
DICH PALLADINO VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Palladino: "Non deve mai mancare la mentalità"

01:04
CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

00:43
DICH SPALLETTI SU GIOCHISMO E RISULTATISMO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Giochismo vs Risultatismo: la posizione di Spalletti

00:42
DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

02:23
DICH SPALLETTI SU MERCATO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti e il mercato: "Credo tanto in questi ragazzi, non mi aspetto niente"

00:42
CLIP SIPARIETTO SPALLETTI-THURAM IN CONFERENZA PER SITO 20/1 SRV

Thuram e il gioco di Spalletti: che risate in conferenza stampa…

00:20
DICH THURAM SU SUO NUOVO RUOLO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Thuram e il suo nuovo ruolo: "Spalletti mi chiede più gol"

01:07
DICH HARRISON FIORENTINA DICH

Harrison: "Felice di essere qui"

01:17
Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

02:10
Insieme per Luca Vialli

Insieme per Luca Vialli

03:16
Coppa d'Africa e follie

Tutte le follie della Coppa d'Africa

I più visti di Champions League

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Akanji: "Arsenal forte ma i migliori sono altri. Puntiamo allo scudetto, sul futuro..."

CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

Chivu: "Arsenal la più forte con il Bayern ma non partiamo battuti. Nessun caso Thuram: mollato Lautaro ora tocca a lui?

Conte: "A Copenaghen partita decisiva: chiaro che siamo in difficoltà, ci serve un'impresa"

Conte, che guaio: Rrahmani e Politano out anche per la Juve. Ma in Champions torna Lukaku

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:54
Napoli, Di Lorenzo: "Nel secondo siamo rientrati in campo come se fossimo 5-0"
23:27
Arsenal, Arteta: "Inter grandissima squadra, ma noi sappiamo essere dominanti"
23:18
La rabbia di McTominay: "Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere la partita"
21:11
Torino, stop per Gineitis e Aboukhlal: saranno out per Como
20:25
Lecce: personalizzato per Berisha, terapie per Camarda