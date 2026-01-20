Champions League, i risultati: Real Madrid a valanga, perdono Manchester City e Psg

REAL MADRID-MONACO 6-1

Il Real Madrid, in un periodo difficile, si diverte e travolge 6-1 il Monaco al Bernabeu. Dopo 26 minuti, i giochi sono già chiusi grazie alla doppietta di uno scatenato Kylian Mbappé, a segno al 5' e poco prima della mezz'ora di gioco su assist di Valverde e Vinicius. Nella ripresa, Arbeloa, alla seconda vittoria di fila considerando pure il 2-0 in Liga, inserisce subito Ceballos per Asencio, ma sono altre due reti ravvicinate a mandare i titoli di coda: quella di Mastantuono al 51' e l'autorete di Kehrer al 55', sempre provocata da Vinicius autore di un assist e mezzo. Il brasiliano trova gioia personale al 63', nove minuti dopo il gol della bandiera di Teze per la squadra del Principato. All'80', infine, Valverde fissa il risultato sul 6-1. Nonostante le polemiche, Arbeloa e il Real sono a 15 punti e di fatto manca solo la certezza aritmetica della top 8: chiuderà contro il Benfica dell'ex Mourinho. Il Monaco, invece, può ancora sperare nello spareggio: sarà decisivo il match con la Juventus.



SPORTING-PSG 2-1

Nella serata in cui il City crolla col Bodø/Glimt, l'altra sorpresa arriva da Lisbona: lo Sporting piega 2-1 al 91' il Psg. I campioni d'Europa in carica si vedono annullare un gol al 30', poi la partita si infiamma nell'ultimo quarto di gara. Al 74', Suarez porta in vantaggio i lusitani, ma cinque minuti dopo arriva la replica di Kvaratskhelia, entrato al 66' al posto di Mayulu. La partita sembra indirizzata verso l'1-1, ma al 90' Suarez trova la doppietta che permette addirittura allo Sporting di entrare, in attesa delle partite del mercoledì, in top 8. Raggiunto a 13 punti il Psg, che contro il Newcastle in casa non potrà sbagliare. I portoghesi, invece, chiuderanno la loro League Phase a Bilbao contro l'Athletic.