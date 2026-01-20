Champions League, i risultati: Real Madrid a valanga, perdono Manchester City e Psg

© Getty Images
© Getty Images
I blancos travolgono 6-1 il Monaco, francesi battuti 2-1 al 91' dallo Sporting. Guardiola ko 3-1 col Bodø/Glimt
© Getty Images
© Getty Images
Nella penultima giornata della League Phase di Champions, il Real Madrid esagera e travolge 6-1 il Monaco: doppietta per Mbappé, segnano anche Mastantuono, Bellingham e Vinicius (poi autogol di Kehrer). Altri due risultati, invece, sono clamorosi: il Psg perde 2-1 al 91' a Lisbona contro lo Sporting, il Bodø/Glimt si impone in casa per 3-1 sul City. Il Tottenham piega 2-0 il Dortmund, Olympiacos e Ajax ok su Leverkusen (2-0) e Villarreal (2-1).
REAL MADRID-MONACO 6-1
Il Real Madrid, in un periodo difficile, si diverte e travolge 6-1 il Monaco al Bernabeu. Dopo 26 minuti, i giochi sono già chiusi grazie alla doppietta di uno scatenato Kylian Mbappé, a segno al 5' e poco prima della mezz'ora di gioco su assist di Valverde e Vinicius. Nella ripresa, Arbeloa, alla seconda vittoria di fila considerando pure il 2-0 in Liga, inserisce subito Ceballos per Asencio, ma sono altre due reti ravvicinate a mandare i titoli di coda: quella di Mastantuono al 51' e l'autorete di Kehrer al 55', sempre provocata da Vinicius autore di un assist e mezzo. Il brasiliano trova gioia personale al 63', nove minuti dopo il gol della bandiera di Teze per la squadra del Principato. All'80', infine, Valverde fissa il risultato sul 6-1. Nonostante le polemiche, Arbeloa e il Real sono a 15 punti e di fatto manca solo la certezza aritmetica della top 8: chiuderà contro il Benfica dell'ex Mourinho. Il Monaco, invece, può ancora sperare nello spareggio: sarà decisivo il match con la Juventus.
SPORTING-PSG 2-1
Nella serata in cui il City crolla col Bodø/Glimt, l'altra sorpresa arriva da Lisbona: lo Sporting piega 2-1 al 91' il Psg. I campioni d'Europa in carica si vedono annullare un gol al 30', poi la partita si infiamma nell'ultimo quarto di gara. Al 74', Suarez porta in vantaggio i lusitani, ma cinque minuti dopo arriva la replica di Kvaratskhelia, entrato al 66' al posto di Mayulu. La partita sembra indirizzata verso l'1-1, ma al 90' Suarez trova la doppietta che permette addirittura allo Sporting di entrare, in attesa delle partite del mercoledì, in top 8. Raggiunto a 13 punti il Psg, che contro il Newcastle in casa non potrà sbagliare. I portoghesi, invece, chiuderanno la loro League Phase a Bilbao contro l'Athletic.
BODØ/GLIMT-MANCHESTER CITY 3-1
Succede l’incredibile in Norvegia: il City di Guadiola perde 3-1 in casa del Bodø/Glimt che non aveva ancora vinto in questa League Phase di Champions. La partita viene indirizzata nel giro di due minuti e con gli stessi protagonisti: Blomberg, che fa per due volte l’assistman, e Hogh, che trova una doppietta che vale il 2-0. Il tris arriverebbe già a inizio ripresa con la rete di Evjen (52') che però viene annullata per fuorigioco. Poco male, perché sei minuti dopo l’ex Milan Hauge trova comunque il 3-0. La partita sembra finita, ma al 60’ Cherki accorcia le distanze. Con più di mezz’ora di tempo ci sarebbe tutto il tempo per rimontarla o almeno pareggiare, ma subito dopo Guardiola viene tradito da Rodri, che in due minuti prende due gialli e lascia gli inglesi in dieci. La partita, di fatto, scivola via senza altre reti. Secondo ko in questa Champions per il City, che resta a 13 punti. Sale a 6 il Bodø/Glimt, che si regala una grandissima serata a prescindere dall'obiettivo spareggi.
TOTTENHAM-DORTMUND 2-0
Crolla il Dortmund, avversario nell'ultima giornata della League Phase dell'Inter. A Londra vince il Tottenham, che sfrutta i quasi 70 minuti di inferiorità numerica dei gialloneri e si impone 2-0 entrando in top 8, a -1 dal Real Madrid. Gli Spurs passano in vantaggio già al 14' con Romero su assist di Odobert, che si ripete poco prima dell'intervallo, al 37', propiziando il raddoppio di Solanke. In mezzo, il rosso diretto estratto al 24' ai danni di Svensson. Con tutta la ripresa in dieci, i tedeschi inseriscono Can e Ryerson per Guirassy e Brandt, ma i cambi non riaprono la partita.
LE ALTRE PARTITE
Il Bruges ha ancora una chance di rientrare nelle prime 24 della League Phase: i belgi travolgono 4-1 il Kairat Almaty, sempre più ultimo. Decidono i gol di Stankovic (32'), Vanaken (38'), Vermant (74') e Mechele (84'), mentre la rete al 92' di Sadybekov serve solo a regalare una magra consolazione ai kazaki. L'Olympiacos piega 2-0 il Leverkusen e può ancora sognare gli spareggi: sono 8 i punti dei greci contro i 9 dei tedeschi, battuti nel primo tempo con il gol lampo di Costinha e con quello dell'ex Inter Taremi. Successo esterno, infine, per l'Ajax, che nel finale piega un Villarreal ormai fuori da tutto: Sottomarino Giallo avanti al 49' con Oluwaseyi, ma Gloukh ed Edvardsen al 90' confezionano la rimonta per i lancieri.