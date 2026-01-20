Champions League, Copenaghen-Napoli 1-1: a Conte non basta il solito McTominay, con i danesi in 10

© IPA
© IPA
Larsson risponde al vantaggio dello scozzese, nonostante il rigore parato da Milinkovic-Savic: Delaney espulso al 35’
© IPA
© IPA
Riparte la League Phase di Champions League e il Napoli pareggia in casa del Copenaghen nella settima giornata. In piena emergenza infortuni, gli azzurri di Antonio Conte escono con un 1-1 dall’incandescente Parken, dove il primo a prendere l’iniziativa è Hojlund all’11’: il danese si crea lo spazio e libera un destro potente dal limite dell’area, ma la sua conclusione sorvola di poco la traversa. A sfiorare il palo otto minuti più tardi è invece Vergara, alla sua prima da titolare nella massima competizione europea. I partenopei sono padroni del campo e al 27’ è Di Lorenzo a sporcare i guantoni di Kotarski con un cross velenoso. Al 35’ il Copenaghen resta invece in dieci: Delaney commette un bruttissimo fallo sul ginocchio di Lobotka e viene espulso, dopo richiamo del Var. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e si porta in vantaggio: McTominay incorna l’1-0 con un poderoso stacco aereo al 39’, sul corner calciato perfettamente da Elmas. A inizio ripresa è invece Vergara a testare nuovamente il livello d’attenzione di Kotarski, prima dell’improvviso pareggio del Copenaghen al 72’. Buongiorno stende Elyounoussi in area e concede un calcio di rigore che Milinkovic-Savic riesce a parare a Larsson, con lo svedese lesto però a ribattere in rete la respinta del serbo. Olivera prova allora a incornare un nuovo vantaggio all’84’, ma Kotarski sfodera una parata provvidenziale. Al 90’ è, infine, Lucca a sprecare una buona chance per vincere la partita. Il triplice fischio ufficializza dunque l’1-1 finale, risultato che porta sia il Napoli che il Copenaghen a 8 punti: gli azzurri sono ventitreesimi in classifica e domani rischiano di scivolare fuori dai posti che valgono i playoff.
LE PAGELLE DEL NAPOLI
Milinkovic-Savic 6,5 – Para l’ennesimo rigore della sua stagione, ma non riesce ad allontanare il pallone e viene trafitto dalla ribattuta. È attento sul tiro di Madsen e anche quando è chiamato a uscire altissimo di testa a centrocampo.
Di Lorenzo 6,5 – Ispirato e infaticabile. Gioca una bella gara, non facendo mai mancare il proprio apporto sulla fascia destra.
Buongiorno 5 – Superato da Elyounoussi, interviene con troppa foga e concede un calcio di rigore che permette al Copenaghen di pareggiare 1-1. Da quel momento esce completamente dalla partita, inanellando una serie di brutti errori.
Juan Jesus 6 – Partita ordinata, senza sbavature. Non soffre mai gli attaccanti avversari.
Spinazzola 6 – Ennesima solida prestazione di questa stagione. Esce leggermente zoppicante a causa di una botta subita sul ginocchio. (Olivera 6,5 – Entra con intraprendenza e obbliga Kotarski a una parata decisiva all’84’).
Lobotka 6 – È il cervello del Napoli e lo dimostra a ogni tocco di palla. Al 34’ subisce un intervento killer da Delaney all’altezza del ginocchio, ma per fortuna resta illeso.
McTominay 7 – Resta nascosto fino al 39’, quando sale in cielo e inzucca in rete il vantaggio napoletano, trovando il suo quarto gol in questa Champions League. È la stella polare che indica sempre la via agli azzurri.
Gutierrez 5,5 – Si vede davvero poco nel primo tempo. Nella ripresa offre un cross molto interessante a centro area, ma non viene premiato da nessun compagno. (Ambrosino sv)
Vergara 6,5 – Gioca la sua prima da titolare in Champions League (dopo i dieci minuti accumulati con Qarabag e Benfica) e sfiora il gol già al 19’. Frizzante e voglioso: ottima partita. (Lang 6 – Al centro di voci di mercato, entra in campo con il piglio giusto).
Elmas 6,5 – Ha il grande merito di servire a McTominay l’assist che consente allo scozzese di aprire le marcature. La sua è una prova di sostanza. (Lucca 5,5 – Spreca al novantesimo un’ottima occasione per far vincere la partita al Napoli).
Hojlund 5,5 – Lotta, ci prova, ma pare nervoso. Riesce comunque a scoccare un paio di tiri insidiosi, facendo provare un piccolo brivido a Kotarski.
IL TABELLINO
COPENAGHEN-NAPOLI 1-1
Copenaghen (4-4-2): Kotarski 6; Meling 6 (36’ st Garananga sv), Gabriel Pereira 5,5, Suzuki 5,5, Lopez 6; Elyounoussi 6,5, Madsen 6,5 (36’ st Claesson sv), Delaney 3, Achouri 6 (18’ st Larsson 7); Dadason 6 (36’ Hatzidiakos 6), Cornelius 5,5 (18’ st Clem 6). A disp.: Runarsson, Buur, Moukoko, Robert, Sarapata, Hojer, Ankamafio. All.: Neestrup
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Di Lorenzo 6,5, Buongiorno 5, Juan Jesus 6; Spinazzola 6 (18’ st Olivera 6,5), McTominay 7, Lobotka 6, Gutierrez 5,5 (30’ st Ambrosino sv); Vergara 6,5 (18’ st Lang 6), Elmas 6,5 (Lucca 5,5); Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Lukaku, Lucca, Beukema, De Chiara, Prisco. All.: Conte
Arbitro: Peljto I. (Bosnia ed Erzegovina)
Marcatori: 39’ McTominay (N), 27’ st Larsson (C)
Ammoniti: Hojlund (N), Elyounoussi (C), Di Lorenzo (N), Clem (C)
Espulsi: Delaney (C)
Note: 27’ st rig. parato da Milinkovic-Savic (N) a Larsson (C)
LE STATISTICHE
Dal suo arrivo in Italia (2024/25), Scott McTominay è il giocatore di Serie A che ha realizzato più reti di testa tra tutte le competizioni: nove – seguono a otto Mateo Pellegrino e Marcus Thuram.
Scott McTominay (sei) ha stabilito questa sera il proprio record di marcature stagionali in trasferta nei Big-5 campionati europei considerando tutte le competizioni – superate le cinque reti fuori casa registrate nel 2024/25, sempre con il Napoli.
Il Napoli ha pareggiato una trasferta in UEFA Champions League (vs Copenaghen) per la prima volta dal 27 novembre 2019 (1-1 vs Liverpool ad Anfield, nella fase a gironi del torneo).
Il Napoli ha subito 18 gol nelle ultime sei trasferte di UEFA Champions League (3 di media a partita) tanti reti quante quelle incassate nelle precedenti 16 sfide fuori casa nella competizione (1.1 di media).
Il Napoli ha pareggiato quattro delle ultime cinque gare tra tutte le competizioni (1V) tanti segni “X” quanti quelli registrati nelle precedenti 28 sfide di questo tipo (17V, 7P).
Il Napoli ha pareggiato due trasferte di fila tra tutte le competizioni (vs Inter, in campionato e vs Copenaghen, in UCL) per la prima volta dal marzo-aprile scorsi (vs Venezia e Bologna, entrambe in Serie A).
Dopo tre sconfitte consecutive, il Copenaghen ha pareggiato una sfida in una delle principali competizioni europee contro un’avversaria italiana (vs Napoli) per la prima volta dal 17 settembre 2013 (1-1 vs Juventus, nella fase a gironi di UCL).
Il Napoli ha pareggiato due delle ultime quattro gare di UCL (1V, 1P) tante volte quante nelle precedenti 11 sfide nel torneo (4V, 5P).
Solo l’Inter (27) ha segnato più reti di testa rispetto al Napoli tra le formazioni di Serie A a partire dalla scorsa stagione tra tutte le competizioni (23).
Il Copenaghen è rimasto imbattuto per tre gare di fila in Champions League (2V, 1N) per la prima volta dal novembre-dicembre 2023 (2V, 1N – anche in quel caso).
Il Napoli non ha concesso tiri nel primo tempo di un match in trasferta per la prima volta in UEFA Champions League (0 vs Copenaghen).