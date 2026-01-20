Champions League, Copenaghen-Napoli 1-1: a Conte non basta il solito McTominay, con i danesi in 10

LE STATISTICHE

Dal suo arrivo in Italia (2024/25), Scott McTominay è il giocatore di Serie A che ha realizzato più reti di testa tra tutte le competizioni: nove – seguono a otto Mateo Pellegrino e Marcus Thuram.

Scott McTominay (sei) ha stabilito questa sera il proprio record di marcature stagionali in trasferta nei Big-5 campionati europei considerando tutte le competizioni – superate le cinque reti fuori casa registrate nel 2024/25, sempre con il Napoli.

Il Napoli ha pareggiato una trasferta in UEFA Champions League (vs Copenaghen) per la prima volta dal 27 novembre 2019 (1-1 vs Liverpool ad Anfield, nella fase a gironi del torneo).

Il Napoli ha subito 18 gol nelle ultime sei trasferte di UEFA Champions League (3 di media a partita) tanti reti quante quelle incassate nelle precedenti 16 sfide fuori casa nella competizione (1.1 di media).

Il Napoli ha pareggiato quattro delle ultime cinque gare tra tutte le competizioni (1V) tanti segni “X” quanti quelli registrati nelle precedenti 28 sfide di questo tipo (17V, 7P).

Il Napoli ha pareggiato due trasferte di fila tra tutte le competizioni (vs Inter, in campionato e vs Copenaghen, in UCL) per la prima volta dal marzo-aprile scorsi (vs Venezia e Bologna, entrambe in Serie A).

Dopo tre sconfitte consecutive, il Copenaghen ha pareggiato una sfida in una delle principali competizioni europee contro un’avversaria italiana (vs Napoli) per la prima volta dal 17 settembre 2013 (1-1 vs Juventus, nella fase a gironi di UCL).

Il Napoli ha pareggiato due delle ultime quattro gare di UCL (1V, 1P) tante volte quante nelle precedenti 11 sfide nel torneo (4V, 5P).

Solo l’Inter (27) ha segnato più reti di testa rispetto al Napoli tra le formazioni di Serie A a partire dalla scorsa stagione tra tutte le competizioni (23).

Il Copenaghen è rimasto imbattuto per tre gare di fila in Champions League (2V, 1N) per la prima volta dal novembre-dicembre 2023 (2V, 1N – anche in quel caso).

Il Napoli non ha concesso tiri nel primo tempo di un match in trasferta per la prima volta in UEFA Champions League (0 vs Copenaghen).