Champions League, Inter-Arsenal 1-3: Gabriel Jesus e Gyokeres affondano i nerazzurri

LE STATISTICHE DI INTER-ARSENAL

L'Inter ha perso tre gare consecutive (vs Atlético Madrid, Liverpool e Arsenal) in una singola edizione della UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia.

L'Inter ha perso due gare casalinghe consecutive in UEFA Champions League per la seconda volta, dopo il periodo febbraio-aprile 2011 (vs Bayern Monaco e Schalke 04).

L'Inter ha perso due delle tre sfide casalinghe contro l’Arsenal in UEFA Champions League (1V), con un punteggio aggregato a sfavore di 8-3.

L'Inter ha perso tre delle ultime quattro sfide casalinghe contro squadre inglesi in UEFA Champions League (1V), dopo essere rimasto imbattuto in altrettante precedenti (3V, 1N).

L’Arsenal ha stabilito la sua più lunga serie di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (sette).

L’Arsenal ha vinto una trasferta in Italia in UEFA Champions League per la prima volta dal 4 marzo 2008 (2-0 vs Milan) – da allora aveva raccolto solo un punto in cinque di queste sfide, senza mai segnare.

L’Inter ha subito otto gol nelle ultime cinque sfide casalinghe in UEFA Champions League, dopo che nel triplo delle gare interne precedenti (15) nella competizione aveva subito solo sette reti.

L'Inter è la squadra della Serie A ad aver segnato più reti da fuori area tra tutte le competizioni in questa stagione: 12, almeno quattro più di qualsiasi altra formazione del campionato italiano.

Gli ultimi due giocatori a realizzare una doppietta in trasferta contro l'Inter in UEFA Champions League sono entrambi brasiliani: Edu con lo Schalke 04 il 5 aprile 2011 e Gabriel Jesus stasera.

Il secondo gol di Gabriel Jesus è stato il 19° gol dell'Arsenal in tutte le competizioni in questa stagione su sviluppo di calcio d'angolo, più di qualsiasi altra squadra nei big-5 campionati europei.

Gabriel Jesus ha segnato la terza doppietta più rapida per un giocatore dell'Arsenal in una trasferta di UEFA Champions League, dopo 31 minuti - meglio di lui solo Aaron Ramsey vs Galatasaray nel 2014 (al 29' minuto) e Lucas Pérez vs Basilea nel 2016 (al 16' minuto).

Gabriel Jesus ha raggiunto la soglia dei 25 gol (26 con la doppietta) in UEFA Champions League alla sua 53ª presenza nella competizione; gli unici brasiliani a raggiungere 25 reti in meno partite sono stati Neymar (44) e Jardel (45).

Viktor Gyökeres ha segnato tre gol nelle sue ultime tre presenze in UEFA Champions League, dopo essere rimasto a secco di reti nelle precedenti tre gare giocate nella competizione.

Petar Sucic ha segnato tre gol in cinque presenze da titolare in UEFA Champions League - due reti nella scorsa stagione con la maglia della Dinamo Zagabria.

L'Arsenal ha segnato il suo gol più veloce (10’) in UEFA Champions League in questa stagione (battuto il precedente record di Martinelli al 12’ vs Olympiakos).