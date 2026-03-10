Champions League: impresa Galatasaray, Liverpool ko a Istanbul
I turchi, dopo aver eliminato la Juve, sorprendono ancora: Lemina firma l'1-0 sui Reds, polemiche su un gol annullato
© Getty Images
Il Galatasaray continua a sorprendere tutti in Champions League e sogna un'altra impresa. I turchi escono infatti vittoriosi dal match d'andata contro il Liverpool, giocato in casa e in Turchia: è 1-0 dopo i primi novanta minuti. Merito di Mario Lemina, che insacca il gol-vittoria al 7', coi Reds che si vedono annullare il pari per un tocco col braccio di Konaté. Polemiche per il raddoppio annullato al Galatasaray, con un fuorigioco dubbio di Yilmaz.
GALATASARAY-LIVERPOOL 1-0
Dopo aver eliminato la Juventus, il Galatasaray sorprende un'altra big: è 1-0 sul Liverpool, già sconfitto nella League Phase col medesimo risultato. Dopo aver ballato in avvio, con la chance sprecata da Wirtz, i turchi la sbloccano subito. Merito di Osimhen, che rimette in mezzo su azione da corner e trova la deviazione vincente di Lemina. Siamo al 7' e l'ex Napoli sfiora subito il bis, complice un disastroso Konaté. La difesa dei Reds ha più di un problema e Mamardashvili deve superarsi, sia su Lang che su Davinson Sanchez. Il Liverpool dice la sua, sprecando con Szoboszlai e Wirtz, e nella ripresa rischia ancora: Bardakci colpisce l'esterno della rete a botta sicura. I rischi aumentano perché, dopo un erroraccio di Konaté, il Galatasaray sigla il bis con Osimhen. Arbitro e Var annullano tutto per un fuorigioco di Baris Yilmaz, dubbio perché quest'ultimo non partecipa all'azione e non influenza i movimenti della difesa. Il Liverpool si vede annullare il pari per un tocco col braccio di Konaté, poi trema ancora: Osimhen e Gabriel Sara sfiorano il bis. Finisce dunque 1-0 per il Galatasaray, che tra sette giorni dovrà difendersi ad Anfield.