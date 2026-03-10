Champions League: impresa Galatasaray, Liverpool ko a Istanbul

GALATASARAY-LIVERPOOL 1-0

Dopo aver eliminato la Juventus, il Galatasaray sorprende un'altra big: è 1-0 sul Liverpool, già sconfitto nella League Phase col medesimo risultato. Dopo aver ballato in avvio, con la chance sprecata da Wirtz, i turchi la sbloccano subito. Merito di Osimhen, che rimette in mezzo su azione da corner e trova la deviazione vincente di Lemina. Siamo al 7' e l'ex Napoli sfiora subito il bis, complice un disastroso Konaté. La difesa dei Reds ha più di un problema e Mamardashvili deve superarsi, sia su Lang che su Davinson Sanchez. Il Liverpool dice la sua, sprecando con Szoboszlai e Wirtz, e nella ripresa rischia ancora: Bardakci colpisce l'esterno della rete a botta sicura. I rischi aumentano perché, dopo un erroraccio di Konaté, il Galatasaray sigla il bis con Osimhen. Arbitro e Var annullano tutto per un fuorigioco di Baris Yilmaz, dubbio perché quest'ultimo non partecipa all'azione e non influenza i movimenti della difesa. Il Liverpool si vede annullare il pari per un tocco col braccio di Konaté, poi trema ancora: Osimhen e Gabriel Sara sfiorano il bis. Finisce dunque 1-0 per il Galatasaray, che tra sette giorni dovrà difendersi ad Anfield.