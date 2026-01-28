Champions League, le pagelle di Monaco-Juventus 0-0: Perin e Kelly salvano i bianconeri

© IPA
© IPA
Serata poco esaltante per i bianconeri allo Stade Louis II: pure Yildiz fatica a emergere dalla panchina
© IPA
© IPA
JUVENTUS (4-2-3-1)
Perin 6 – Rischia subito di incassare un gol, dopo aver regalato palla ad Akliouche con un erroraccio. Si riscatta con una gran parata su Vanderson.
Kalulu 5,5 – Soffre il dinamismo di Balogun per tutta la partita. Serata complicata.
Bremer 5,5 – Non è ancora quello dei tempi migliori, sebbene provi a sopperire alla forma mancante con leadership ed esperienza. Strano, ma vero: anche lui è messo in difficoltà dalla velocità di Balogun.
Kelly 6 – Perde un pallone sanguinoso nel primo tempo, mentre nella ripresa prova a mettersi in ritmo, mettendo più fisicità e intensità nei suoi interventi. Importante la sua chiusura su Balogun nel finale: gli vale mezzo voto in più.
Cabal 5 – Si perde Vanderson alla mezz’ora e solo un gran riflesso di Perin evita che la sua amnesia difensiva si trasformi nel vantaggio monegasco. Butta via diversi palloni, ma almeno non si fa ammonire (era diffidato). (30’ st Cambiaso 6 – Spinge con Maggiore convinzione rispetto a Cabal e ciò gli basta per guadagnarsi un voto migliore).
Koopmeiners 5 – Fa rimpiangere l’assenza in campo di Locatelli. Ennesima prestazione incolore. (28’ st Zhegrova 6 – Ha pochi minuti per mettersi in mostra e lo fa con un tiro e un cross. Gli vale la sufficienza).
Thuram 5,5 – Con un passaggio sciagurato, rischia di lanciare Golovin a tu per tu con Perin nel primo tempo. Tenta qualche sgroppata nella ripresa, ma viene ben contenuto dal Monaco. (38’ st David sv).
Conceicao 5,5 – Gioca un primo tempo spento e Spalletti decide quindi di sostituirlo già all’intervallo. (1’ st Yildiz 5 – Il suo ingresso in campo si nota esclusivamente per il giallo conquistato. A volte può capitare anche a lui una serata no).
Miretti 6 – Fornisce un paio di palloni interessanti a Openda e McKennie, ma nulla di più. Esce a fine primo tempo. (1’ st Adzic 5,5 – Entra col piglio giusto, portando maggiore fisicità sulla trequarti bianconera, ma pecca di qualità quando necessaria).
McKennie 5 – Tanta confusione nelle scelte finali. Regala pure una pericolosissima punizione dal limite dell’area al Monaco, affossando Bamba all’80’.
Openda 5 – Spalletti gli concede una chance da titolare, ma lui la spreca. Un mancino strozzato al 40’ è l’unica occasione che riesce a crearsi in tutta la gara. Ci mette l’impegno, ma non raccoglie nulla.
A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Kostic, Joao Mario. All.: Spalletti 5
MONACO (4-2-3-1): Kohn 6; Vanderson 6,5, Teze 6, Kehrer 6, Caio Henrique 6,5; Zakaria 6, Camara 6,5; Akliouche 6, Coulibaly 6 (33’ st Bamba 6), Golovin 6,5 (44’ st Ouattara sv); Balogun 6,5. A disp.: Stawiecki, Lienard, Biereth, Idumbo, Ilenikhena, Michal, Fati, Toure, Nibombe. All.: Pocognoli 6