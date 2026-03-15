Lazio, Isaksen: "Atmosfera incredibile, ci voleva una serata così"

Poco più di un mese dopo al timbro in casa della Juventus, Gustav Isaksen colpisce un'altra big, il Milan. Quarto gol in questa Serie A e stavolta arriva anche la vittoria per la sua Lazio e il danese può festeggiare insieme ai tifosi tornati allo stadio Olimpico: "L'atmosfera era incredibile, ci voleva una serata così. Ci mancava il nostro pubblico".