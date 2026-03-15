Lazio, Isaksen: "Atmosfera incredibile, ci voleva una serata così"

15 Mar 2026 - 23:32
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Poco più di un mese dopo al timbro in casa della Juventus, Gustav Isaksen colpisce un'altra big, il Milan. Quarto gol in questa Serie A e stavolta arriva anche la vittoria per la sua Lazio e il danese può festeggiare insieme ai tifosi tornati allo stadio Olimpico: "L'atmosfera era incredibile, ci voleva una serata così. Ci mancava il nostro pubblico".

Dopo il gol, tutti i calciatori biancocelesti hanno abbracciato l'attaccante: "Mi fa molto piacere, faccio parte di un gruppo composto da bravi ragazzi e persone che mi aiutano quotidianamente per esprimermi al meglio". 

Lazio, Sarri e i giocatori si prendono l'abbraccio dell'Olimpico pieno di tifosi

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