Champions League, Monaco-Juventus 0-0: i bianconeri chiudono al 13° posto

Le emozioni al Louis II si condensano nel primo tempo: Balogun si vede annullare un gol, Perin para su Vanderson
La Juventus sigilla con un pareggio contro il Monaco il proprio percorso nella League Phase di Champions League, chiudendo così la prima fase al tredicesimo posto. Già certa di un piazzamento ai playoff grazie al successo centrato nello scorso turno contro il Benfica di Mourinho, la Vecchia Signora esce con uno 0-0 dallo Stade Louis II, dove i bianconeri rischiano però di ritrovarsi sotto dopo pochissimi secondi dal calcio d’inizio: Perin sbuccia un rinvio e regala palla ad Akliouche, che sbaglia però incredibilmente a porta vuota. La squadra di Spalletti è in difficoltà e al 14’ viene bucata da Balogun: il gol dello statunitense viene però annullato dall’arbitro, che punisce una spinta dello stesso su Kalulu. Alla mezz’ora è invece una gran parata di Perin a negare la rete a Vanderson, mentre Openda firma (senza precisione) la prima sortita offensiva della Juve al 40’. Pogba (out per infortunio) osserva dalla tribuna la sfida tra il suo presente e il suo passato, ma nel secondo tempo c’è poco da vedere, visto che non accade praticamente nulla. Sia la Juventus che il Monaco si accontentano infatti dello 0-0, risultato che porta entrambe alla prossima fase. I bianconeri, nello specifico, chiudono al tredicesimo posto: ai play-off dovranno vedersela quindi con Bruges o Galatasaray.
IL TABELLINO
MONACO-JUVENTUS 0-0
Monaco (3-4-2-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly 6 (33’ st Bamba), Golovin (44’ st Ouattara); Balogun. A disp.: Stawiecki, Lienard, Biereth, Idumbo, Ilenikhena, Michal, Fati, Toure, Nibombe. All.: Pocognoli
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal (30’ st Cambiaso); Koopmeiners (28’ st Zhegrova), Thuram (38’ st David); Conceicao (1’ st Yildiz), Miretti (1’ st Adzic), McKennie; Openda. A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Kostic, Joao Mario. All.: Spalletti
Arbitro: J. Sanchez (Spagna)
Ammoniti: Pocognoli (M), Kehrer (M), Camara (M), Yildiz (J), Adzic (J)
Note: 14’ gol annullato a Balogun (M) per un fallo su Kalulu (J)
LE STATISTICHE
La Juventus (3V, 2N) è rimasta imbattuta per cinque gare di fila in una singola edizione della Champions League per la prima volta dal 2019/20 (sei gare della fase a gironi).
Dall’arrivo di Luciano Spalletti, la Juventus è una delle due squadre di Serie A che ha ottenuto più clean sheet in tutte le competizioni: 10, al pari del Napoli.
Da inizio dicembre la Juventus è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha registrato più clean sheet in tutte le competizioni (nove).
La Juventus non ha effettuato alcun tiro nello specchio in una partita di Champions League per la prima volta dal 28 ottobre 2020 (vs Barcellona).
La Juventus non ha segnato in due delle ultime quattro partite in tutte le competizioni, dopo che aveva realizzato 25 gol nelle precedenti 12 (media di 2.1 a match).
La Juventus, insieme all’Atalanta, è una delle due squadre che hanno registrato più 0-0 nelle ultime due stagioni di Champions League (dal 2024/25): tre.
La Juventus ha pareggiato cinque delle ultime otto trasferte di Champions League (1V, 2P), tanti quanti quelli registrati nelle precedenti 34 gare esterne nella competizione (18V, 11P).
Il Monaco ha tenuto la porta inviolata per tre match interni di fila in una grande competizione europea per la prima volta da settembre-dicembre 2014 (tre incontri della fase a gironi di Champions League).
La Juventus non ha segnato per due trasferte di fila in tutte le competizioni per la prima volta da ottobre 2025 (tre in quel caso).