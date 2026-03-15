Milan, Pavlovic: "Sbagliato troppo, sprecata chance di mettere pressione all'Inter"

15 Mar 2026 - 23:46
Pavlovic © italyphotopress

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Il Milan spreca una chance enorme di rimettersi in corsa per lo scudetto. Dopo la vittoria sul derby, Ko contro la Lazio all'Olimpico e i rossoneri vanno a -8 dall'Inter.

A fine gara, Strahinja Pavlovic analizza così la sconfitta la sconfitta ai microfoni di Dazn: "Abbiamo avuto poca lucidità nella circolazione di palla nella metà campo avversaria. Abbiamo sbagliato tanti passaggi semplici, merito anche alla Lazio che è competitiva e ha giocatori di qualità".

Finite le speranze di scudetto? "Stasera avevamo una grande opportunità di accorciare le distanze e tenere aperto il discorso, ma l'obiettivo dall'inizio è sempre stato quello di tornare in Champions League. Vincendo avremmo messo maggiore pressione all'Inter, invece abbiamo perso punti per strada e non possiamo essere contenti".

Sul momento di tensione fra Allegri e Leao: "Sono reazioni a caldo che fanno parte del calcio, dal prossimo allenamento tutto tornerà normale. Volevamo fare risultato e va capito quel momento".

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