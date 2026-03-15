Milan, Pavlovic: "Sbagliato troppo, sprecata chance di mettere pressione all'Inter"

A fine gara, Strahinja Pavlovic analizza così la sconfitta la sconfitta ai microfoni di Dazn: "Abbiamo avuto poca lucidità nella circolazione di palla nella metà campo avversaria. Abbiamo sbagliato tanti passaggi semplici, merito anche alla Lazio che è competitiva e ha giocatori di qualità".