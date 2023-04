Champions League, stasera Manchester City-Bayern Monaco: attesa per il primo round

CHAMPIONS LEAGUE

Guardiola affronta Tuchel all'Etihad Stadium: la macchina da gol Haaland si troverà di fronte la miglior difesa del torneo

Gli occhi del pianeta sono puntati sull'Etihad Stadium dove questa sera alle 21 andrà in scena Manchester City-Bayern Monaco, primo round di quello che forse è il più atteso tra i quarti di finale di Champions League. Pep Guardiola ritrova il suo passato e affronta il subentrato Thomas Tuchel: una sfida ricca di fascino tra due allenatori che già hanno alzato la coppa in passato e che si ritrovano dopo la finale di Porto del 2021 quando il tedesco, all'epoca alla guida del Chelsea, batté lo spagnolo e gli soffiò il trofeo. La macchina da gol Haaland, reduce dall'incredibile cinquina rifilata al Lipsia agli ottavi, faccia a faccia con la miglior difesa del torneo, appena 2 gol incassati in 8 partite.

Non che il City, da questo punto di vista, sia da meno, anzi: gli inglesi hanno subito appena 3 reti e i suoi portieri, Ederson e Ortega, sono stati di gran lunga i meno impegnati del torneo, con appena 13 parate effettuate in 8 gare. Sintomo di una volontà assoluta di dominare il gioco dal 1' al 90'.

Volontà per altro del tutto sovrapponibile a quella dei bavaresi, che fin qui hanno vinto tutte le partite europee della stagione, hanno fatto fuori il Psg di Messi, Neymar e Mbappé e con l'approdo in panchina di Tuchel al posto di Nagelsmann hanno ricominciato a correre anche in campionato, vincendo lo scontro diretto col Borussia Dortmund, il successivo match col Friburgo e riprendendosi la vetta della classifica.

Filosofie tattiche diverse ma stessa attitudine, insomma, dettata da due dei tecnici più vincenti degli ultimi anni, che si ritrovano l'uno contro l'altro in Europa a quasi due anni di distanza da quel City-Chelsea del 29 maggio 2021, quando un gol di Havertz regalò ai Blues la loro seconda Champions League e infranse il sogno di Pep di tornare finalmente ad alzarla dopo i fasti di Barcellona.

Difficile fare pronostici o indicare una favorita: quel che è certo Guardiola avrà tutti a disposizione e potrà schierare l'undici tipo, mentre Tuchel dovrà fare a meno di Choupo-Moting, 17 gol in stagione, già annunciato come indisponibile a causa di problemi al ginocchio.

I Citizens dovrebbero dunque partire con il classico 4-3-3: Ederson tra i pali, Stones (più di Walker) a destra, Akanji e Dias al centro, Aké a sinistra; Rodri, Gundogan e De Bruyne a centrocampo; Grealish e Bernardo Silva a sostegno di Haaland davanti.

Il Bayern non si discosterà invece dal 4-2-3-1: davanti a Sommer ci saranno Pavard (favorito su Cancelo), De Ligt, Upamecano e Davies; la coppia centrale sarà formata da Kimmich e Goretzka, mentre alle spalle di Thomas Mueller agiranno Musiala, Coman e Mané.