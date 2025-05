Barcellona, Flick polemico con Marciniak: "Ogni decisione in favore dell'Inter, ma hanno meritato"

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, è polemico dopo la sconfitta maturata a San Siro contro l'Inter nel ritorno delle semifinali di Champions. La critica diretta e non tanto velata è a Marciniak, accusato dal tecnico degli spagnoli di aver preso decisioni a senso unico: "Alcune decisioni da 50-50 sono andate tutte in favore dell'Inter, ma è andata così e non voglio parlarne troppo. Non sarebbe giusto nei confronti della mia squadra, perché hanno fatto un'ottima partita. Non voglio parlare dell'arbitro, gli ho detto quello che dovevo dirgli".