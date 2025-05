Champions League, Inter-Barcellona 4-3 dts: Frattesi fa esplodere San Siro ai supplementari, nerazzurri in finale

Nessun cambio all'intervallo e Barcellona che parte aggressivo a caccia del pari, ma l'Inter non concede spazio. Anzi i nerazzurri vanno vicini al tris con Acerbi al 52', ma il gol di testa del difensore è annullato per fuorigioco. Al 54' però è Eric Garcia ad accorciare le distanze, con una conclusione al volo di piattone destro che batte Sommer, con la difesa nerazzurra troppo schiacciata per fermare lo spagnolo. Uomini di Inzaghi in bambola e a rischio pareggio su contropiede fulmineo dei catalani su corner non sfruttato dai nerazzurri, ma è Sommer a fare il miracolo chiudendo in maniera mostruosa su Eric Garcia. Ma il Barça cresce e capisce che a destra c'è un buco nella difesa dell'Inter ed è Dani Olmo al 60' a trovare il varco, col colpo di testa su cross di Martin che trova il 2-2. Due schiaffi ravvicinati che fanno male all'Inter che va in difficoltà ed è in balia del gioco dei catalani che ne approfittano per costruire con un possesso palla insistito a caccia del giusto spazio. E da una giocata in velocità Yamal brucia Mkhitaryan che lo atterra al limite col brivido, perché Marciniak indica il dischetto e viene corretto dal VAR che lo porta a concedere la punizione. Inzaghi mette quindi mano alla formazione tirando fuori Lautaro e Bisseck per Taremi e Darmian a caccia di freschezza per uscire dal momento di crisi. Ma è ancora il Barça a rendersi pericoloso, con un tiro a giro di Yamal respinto in angolo da Sommer. Ma all'87' arriva il colpo del possibile ko siglato da Raphinha, con Sommer che prima mura il brasiliano e poi non può nulla sul destro in ribattuta in diagonale che fa 3-2. Nel recupero Yamal va vicino alla rete del 4-2, ma il palo frena lo spagnolo. E allora nel tutto e per tutto nerazzurro spunta Acerbi che al 3' di recupero pareggia portando l'Inter ai supplementari.