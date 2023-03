Champions League, Haaland è inarrestabile: pokerissimo al Lipsia, il City vince 7-0 e vola ai quarti

MANCHESTER CITY-LIPSIA 7-0

Il norvegese da record: è il terzo dopo Messi e Luiz Adriano a segnare cinque gol in una sola partita nella competizione. Le altre reti all'Etihad sono di Gundogan e De Bruyne

Manchester City-Lipsia, le foto del match























Grazie ad un inarrestabile Erling Haaland, il Manchester City vola ai quarti di finale di Champions League. All'Etihad, dopo l'1-1 del match d'andata in Germania, la formazione di Guardiola travolge 7-0 il Lipsia. Decisivo il norvegese, a segno per ben cinque volte (22' su rigore, 24', 47', 54' e 57') come capitato solo a Lionel Messi e Luiz Adriano nella storia della competizione. Le altre reti sono di Gundogan (49') e De Bruyne (92').

Semplicemente inarrestabile: Erling Haaland entra nella storia della Champions League segnando cinque gol nel dirompente 7-0 del Manchester City al Lipsia, risultato travolgente che vale il passaggio ai quarti di finale dopo l'1-1 in Germania.

I padroni di casa partono forte e sfiorano il gol, ma il norvegese viene murato da Blaswich, mentre poco dopo tocca a Grealish concludere trovando la deviazione di Orban. Al 20', però, ecco il vantaggio della formazione di Guardiola: al Var, Vincic rileva il tocco di braccio in area di Henrichs, decretando il rigore per i padroni di casa e il cartellino giallo per il tedesco. Dal dischetto, Haaland non sbaglia, firmando l'1-0. Passano appena due minuti e l'ex Salisburgo e Dortmund raddoppia, ribadendo in rete di testa dopo la clamorosa traversa colpita da De Bruyne: 2-0 al 24'. All'ultima azione del primo tempo, arriva addirittura il tris: calcio d'angolo e colpo di testa di Ruben Dias. La sfera colpisce il palo e attraversa tutta la linea di porta, poi Haidara nel tentativo di rilanciare colpisce ancora Haaland che fa involontariamente tripletta e 3-0, chiudendo i giochi. Vedi anche Champions League Manchester City-Lipsia, Haaland è da record: 33 gol in 25 partite di Champions, mai nessuno come lui

Ad inizio ripresa, ecco subito il poker: lo segna Gundogan con un preciso sinistro dal limite dell'area che finisce all'angolino basso per il 4-0 al 49'. Ma il City e, soprattutto, Erling Haaland, non si fermano: al 54', altro corner e altra ribattuta vincente del norvegese, che cala il poker personale e fa 5-0, mentre dopo tre giri d'orologio arriva il quinto gol, un altro tap-in dopo la parata di Blaswich. Una rete da record: solo il 22enne, Lionel Messi e Luiz Adriano hanno segnato 5 gol in una partita di Champions, ma l'ex Milan aveva travolto il Bate Borisov nella fase a gironi, a differenza del norvegese e dell'argentino decisivi nella fase ad eliminazione diretta. Poco dopo, Guardiola lo toglie inserendo Julian Alvarez, richiamando anche Stones e Rodri e dando spazio ai giovani Gomez e Philips, ma il match è ormai da tempo in archivio. C'è però tempo, proprio all'ultima azione, per il destro sotto l'incrocio di De Bruyne che vale il definitivo 7-0: il City vola così ai quarti di finale di Champions e avvisa l'Europa.