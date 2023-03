Champions League: Choupo-Moting e Gnabry in gol, il Bayern elimina il Psg

BAYERN-PSG 2-0

Messi e Mbappé spettatori non paganti, il camerunese e il nazionale tedesco firmano il 2-0 sui campioni di Francia. Agli ottavi vanno i bavaresi, Paris nuovamente eliminato

La Champions League resta un tabù per il Paris-Saint Germain, che subisce l'ennesima eliminazione senza appello nella fase a eliminazione diretta. Gli ottavi sorridono al Bayern Monaco che, dopo la vittoria dell'andata (1-0), fa il bis all'Allianz Arena: i gol portano la firma di Choupo-Moting (61') e Gnabry (90'), che puniscono la retroguardia di Galtier. Mai in partita Messi e Mbappé, spettatori non paganti dell'eliminazione parigina.

Prosegue la maledizione-Champions League per il Psg, che viene eliminato dal Bayern: all'Allianz Arena finisce 2-0, con le reti di Choupo-Moting e Gnabry a punire la pessima prestazione dei francesi. Primo tempo avaro di emozioni all'Allianz Arena, con gli ospiti che gestiscono il possesso e cercano di raddrizzare la sconfitta dell'andata, senza riuscire a rendersi pericolosi. La sfida, dopo i primi squilli di Goretzka e Messi, si accende nel finale. Musiala impegna Donnarumma al 31', ma soprattutto de Ligt evita il vantaggio del Psg al 38'. Sommer commette una follia, dovuta all'eccessiva sicurezza, e si fa soffiare palla da Hakimi in area: la raccoglie Vitinha, ma il suo tiro a botta sicura (debole) viene salvato dall'ex Juventus con una prodigiosa scivolata sulla linea. Si va al riposo sullo 0-0, con Galtier che ha perso Marquinhos per infortunio: l'aveva sostituito Mukiele al 36', ma la sua partita finisce nell'intervallo.



Alla ripresa c'è in campo il giovane Bitshiabu, ma la difesa del Psg trema. Choupo-Moting si vede annullare il vantaggio al 52' e il Bayern spinge, trovando la meritata rete al 61': la segna proprio il camerunense, tutto solo sul secondo palo sull'assist di Goretzka, bravo ad approfittare dell'errore di Verratti. Sergio Ramos sfiora subito il pareggio, esaltando i riflessi di Sommer, ma è una reazione estemporanea. Il Bayern gestisce la palla, annulla Messi e Mbappé (strepitoso Stanisic su Kylian) e rischia solo sui calci piazzati. Al 90', poi, arriva l'apoteosi tedesca: Cancelo aziona il contropiede, Gnabry lo rifinisce per il 2-0. E al 94' Mané si vede annullare il tris. Saluta agli ottavi un Psg irriconoscibile, con Messi e Mbappé spettatori di un'eliminazione bruciante. Ai quarti va il Bayern, e ora la panchina di Galtier rischia di diventare rovente.