D'Aversa alla vigilia di Empoli-Parma: "Non ci sarà Colombo, ma recuperiamo un giocatore"

L'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa ha presentato l'importante match salvezza contro il Parma in programma sabato 10 maggio alle 20.45. Il tecnico ha comunicato un giocatore assente e un recupero: "Devo cercare di fare delle valutazioni, nel momento in cui non c'è Colombo. Recuperiamo Esposito, questo è molto importante per noi". L'allenatore dei toscani ha dato un giudizio su Sambia: "Ha fatto bene anche dall'inizio, ma è sempre subentrato bene. Lui è cresciuto molto anche per le qualità di gioco. Mi porto dei dubbi su di lui, spesso e volentieri l'allenatore deve valutare chi è meglio mettere dall'inizio o farlo subentrare". Non ci sono più spazi per sbagli, infatti l'Empoli si trova in zona retrocessione con solo 25 punti a -2 dalla zona salvezza: "Si è giocato una partita alla pari con la Lazio. Il gruppo ha qualità. Ma non possiamo permetterci errori banali, perché il tempo è finito. Il margine di errore deve essere zero, dobbiamo mettere in campo grande determinazione".