Como, Fabregas: "Un capolavoro, ci abbiamo creduto. Nico Paz? Spero giochi la Champions con me"

"Avevo la sensazione che potessimo andare in Champions League. Abbiamo perso con il Sassuolo e con l'Inter ma la sensazione è sempre stata che eravamo lì e che potevamo farcela. Ai ragazzi ho fatto vedere il video di un ciclista partito sesto e arrivato a traguardo un secondo avanti agli altri. Ho avuto delle sensazioni positive con questi ragazzi, siamo sempre stati li vicini e ne siamo felici". Cesc Fabregas elogia il suo Como dopo l'incredibile qualificazione alla Champions per la prossima stagione. "Sono felice perché qua ho dovuto prendere molte decisioni quando sono arrivato, è vero che non c'era praticamente niente - ha detto a Dazn dopo la vittoria contro la Cremonese - Oggi parlavo con un fisioterapista che quando sono venuto io a giocare quasi quattro anni fa ci allenavamo senza centro sportivo e facevamo i massaggi in un bar. È un capolavoro di tutta la squadra, i nostri dieci ragazzi più utilizzati sono tutti under 23. Io sono cresciuto, il Como mi ha dato una grande opportunità. Nico Paz? Non so dove sarà: ovviamente Mourinho ha vinto tutto, ma spero giocherà la Champions con me, è come un figlio. Vediamo. Manca ancora un po', alla fine vedremo tutto. Io sono molto tranquillo per quello che stiamo facendo qui e con chi. Ho pensato che questo progetto fosse il massimo per me".

