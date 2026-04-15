Champions League: il Bayern fa fuori 4-3 il Real, sfiderà il Psg in semifinale

All’Allianz Arena è un inizio di partita shock per il Bayern Monaco. Non è infatti nemmeno scoccato il primo minuto di gioco quando Neuer (MVP della gara d’andata) sbaglia completamente un rinvio e regala palla ad Arda Guler, che non ci pensa due volte e libera un mancino di prima intenzione che si insacca dalla lunga distanza nella porta rimasta vuota. La reazione dei bavaresi è però immediata: Pavlovic incorna infatti l’1-1 sul calcio d’angolo battuto in maniera perfetta da Kimmich al 7’, favorito anche da una rivedibile azione difensiva del Real Madrid. I ragazzi di Kompany crescono con lo scorrere del tempo sul cronometro e al 27’ è Kimmich a impegnare Lunin in una parata, prima del 2-1 improvviso dei Blancos al 29’: Arda Guler trova la doppietta su calcio di punizione, sorprendendo nuovamente un disattento Neuer con un tiro all’incrocio dei pali. Anche questa volta la reazione dei tedeschi è veemente, con Stanisic che chiama Lunin a un altro intervento, prima del 2-2 di Kane al 38’: l’inglese sale così a quota 50 gol stagionali, nell’ennesima annata da incorniciare per il bomber britannico. Le difese non difendono, gli attacchi straripano: Vinicius scheggia, infatti, la traversa al 41’, prima del 3-2 di Mbappé pochi secondi più tardi, proprio su assist del brasiliano.