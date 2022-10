Champions, Benfica-Juve senza goal-line technology

CHAMPIONS LEAGUE

LA Uefa ha annunciato che a causa di un problema tecnico allo stadio Da Luz di Lisbona lo strumento tecnologico non sarà disponibile

Benfica-Juve, gara pobabilmente decisiva per il destino in Champions dei bianconeri come dei padroni di casa, si giocherà senza goal-line technology. Ad annuncoarlo è stata la Uefa, che ha spiegato che si è trattato di un problema tecnico e che è già capitato altre volte. Il direttore di gara, il serbo Jovanovic, dovrà quindi fare a meno dell'orologio che avvisa l'arbitro quando il pallone supera la linea di porta (il sistema utilizzato dalla Uefa è quello dell'occhio di falco, Hawk-Eye, che utilizza sette telecamere con un software di controllo) e sui social qualche tifoso bianconero prova a interpretarlo come un segno di buona sorte ricordando il famoso gol/no gol di Muntari.

Per avere la meglio sul Benfica, i bianconeri si affideranno alla buona vena di Kostic e Vlahovic, oltre alla buona vena di Rabiot. All'andata, dopo un ottimo avvio e la rete di Milik, la Juve si era spenta un po' troppo presto sino ad arrivare ad essere rimontata, oggi la squadra sembra più solida, convinta e compatta per tentare di espugnare il da Luz. Si riparte dal 3-5-2, pronto a trasformarsi in 4-4-2 grazie alle posizioni di Danilo e Alex Sandro, che ha portato i successi nel derby e contro l'Empoli: Bonucci c'è, così come Locatelli e McKennie. Benfica-Juve, le probabili formazioni.

Juve agli ottavi se... Servirebbe un vero e propio miracolo. Dopo l'umiliante ko contro il Maccabi Haifa, i bianconeri hanno appena tre punti (gli stessi degli israeliani) dopo quattro giornate e sono a meno 5 da Psg e Benfica, entrambi alla guida del Girone H a quota 8 punti. I requisiti per continuare la competizione sono quindi due: vincere le prossime due partite, in trasferta contro il Benfica e in casa contro il Psg, ma anche sperare che almeno una tra Benfica e Psg non vada oltre il pareggio contro il Maccabi Haifa e poi guardare la differenza reti. Allegri può solo cominciare a pregare, soltanto il 7% delle squadre si sono qualificate agli ottavi con 9 punti da quando esiste questa formula.

