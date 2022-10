Champions League, Milan agli ottavi se...

La corsa verso gli ottavi di finale di Champions League sta per concludersi, ma già diverse squadre hanno staccato l'ambito pass per la fase a eliminazione diretta. Al momento sono dieci i club già qualificati: tra questi, lo spettacolare Napoli di Luciano Spalletti e l'Inter di Simone Inzaghi. A far compagnia alle due italiane, il Club Bruges nel Gruppo B, la corazzata Bayern Monaco nel Gruppo C, il Chelsea nel Gruppo E, i campioni in carica del Real Madrid di Carlo Ancelotti nel Gruppo F, il Manchester City di Pep Guardiola e il Borussia Dortmund nel Gruppo G, Psg e Benfica nel Gruppo H. Al Milan, dopo il sorpasso al Salisburgo in classifica, basta un punto contro gli austriaci.