Sampdoria, quest'anno retrocesse anche Primavera e donne

Un'annata calcistica, quella del 2024-'25, davvero nefasta per la Sampdoria. Infatti quella della prima squadra dalla Serie B alla C è la terza retrocessione dell'anno per il club doriano. Prima di oggi c'erano state quella della Primavera, penultima in classifica e 'condannata' con tre giornate d'anticipo a scendere in Primavera 2, e quella della Samp Women, retrocessa in Serie B al termine della poule salvezza che le blucerchiate hanno chiuso all'ultimo posto dopo aver affrontato Lazio, Como, Sassuolo e Napoli.