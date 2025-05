Percassi: "Rigore su Koné? Errore evidente, il Var ha fatto bene a intervenire"

La polemica sul rigore non concesso alla Roma contro l'Atalanta prosegue. A intervenire questa volta è l'amministratore delegato della Dea Luca Percassi che, a margine del 'Charity gala dinner' organizzato dalla Lega Serie A in vista della finale di Coppa Italia, ha commentato così la decisione dell'arbitro Sozza sull'azione che ha visto coinvolto Manu Koné. "Secondo noi è stato un intervento corretto, c'era un evidente errore, il VAR ha fatto bene ad intervenire e a rimandare l'arbitro a vedere le immagini. Penso che questo sia il modo migliore per permettere all'arbitro di valutare magari un errore di campo e così è stato. Le immagini sono chiare, è stato utilizzato in maniera appropriato uno strumento che permette di migliorare lo spettacolo".