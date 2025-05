Primavera in campo a Crema per il Trofeo Dossena

Crema ospita, dal primo al 7 giugno, la 47esima edizione del 'Trofeo Angelo Dossena', torneo internazionale di calcio, categoria 'Primavera'. In campo squadre italiane e internazionali, che daranno vita a una settimana di sport, talento e passione sotto lo sguardo attento degli addetti ai lavori e degli appassionati. "Il Trofeo Dossena è molto più di una competizione calcistica, è un laboratorio di crescita, un'occasione per i giovani di mettersi alla prova, di conoscere e di confrontarsi", sostiene il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, che oggi ha presentato la manifestazione sportiva con i consiglieri regionali Matteo Piloni e Riccardo Vitari, il presidente del comitato organizzatore Angelo Sacchi e il suo vice, Antonio Bellandi, e lo storico presentatore ufficiale della manifestazione, il giornalista Marco Civoli. "È un orgoglio per Regione Lombardia sostenere questa manifestazione che ha visto passare, tra gli altri, due vincitori del Pallone d'Oro, Fabio Cannavaro e Luis Fig, e un Pallone d'Oro d'Africa, Pierre-Emerik Aubameyang - aggiunge il sottosegretario Picchi - La forza del Dossena è il suo radicamento nel territorio e la capacità di promuovere lo sport giovanile in modo sano e partecipato. Ringrazio tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile questo appuntamento, dalle amministrazioni ai volontari, dai dirigenti sportivi alle famiglie".