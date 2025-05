Bologna-Milan, in palio c’è la Coppa: chi vince entra nella storia

Tutti sognano di essere protagonisti in una finale. In casa Bologna, occhi puntati soprattutto su Dallinga, Orsolini e Dominguez. Il centravanti olandese è stato grande protagonista in semifinale, trovando 3 gol nel doppio confronto in semifinale con l’Empoli. Le probabilità di vederlo timbrare il cartellino anche all’Olimpico sono del 30%. Dopo il gol in campionato nella sfida di San Siro, ecco che Orsolini potrebbe rendersi nuovamente protagonista contro i rossoneri, squadra che in carriera non ha mai battuto. Le chance di vederlo trovare la via del gol o un assist sono del 42%. Attenzione anche a Dominguez, grande rivelazione di questa stagione che ha il 18% di probabilità di trovare il 4° passaggio vincente stagionale (il secondo in Coppa Italia).