Champions, corsa agli ottavi: Inter vicina, Juve quasi fuori, al Milan servono 6 punti

CHAMPIONS LEAGUE

Il Napoli è già qualificato, ai nerazzurri basterà battere il Plzen a San Siro, mentre la squadra di Pioli potrebbe passare anche con una vittoria e un pari

La corsa verso gli ottavi di finale di Champions League sta per concludersi, ma già diverse squadre hanno staccato l'ambito pass per la fase a eliminazione diretta. L'Inter è molto vicina al traguardo, la Juve deve compiere un autentico miracolo, il Milan non ha un compito semplicissimo ma ce la può fare. Al momento sono cinque i club già qualificati: tra questi, lo spettacolare Napoli di Luciano Spalletti che vola a punteggio pieno in testa al Gruppo A. A far compagnia agli azzurri, la corazzata Bayern Monaco nel Gruppo C, il Club Bruges in testa al Gruppo B, il Manchester City di Pep Guardiola primo nel Gruppo G e i campioni in carica del Real Madrid di Carlo Ancelotti che spiccano nel Gruppo F.

ITALIANE AGLI OTTAVI SE...

MILAN - La doppia sconfitta con il Chelsea ha complicato tutto ma, anche se con diversi ostacoli, la strada verso gli ottavi è ancora possibile per il Milan. Dopo quattro giornate la squadra di Pioli si trova al terzo posto del Girone E con 4 punti (al pari della Dinamo Zagabria) a meno 2 dal Salisburgo e a tre lunghezze dai Blues che comandano il girone.

Per andare agli ottavi ci sono diverse strade, partiamo da quella più semplice: con due successi stasera contro la Dinamo Zagabria e il 2 novembre a San Siro contro il Salisburgo, il passaggio del turno è certo se da prima o da seconda dipenderebbe dal Chelsea (se i Blues conquistano almeno altri tre punti, chiudono sicuramente in testa, avendo gli scontri diretti favorevoli coi rossoneri).

Con un successo e un pari: se la vittoria è contro il Salisburgo, Milan qualificato se il Salisburgo non batte il Chelsea o se il Chelsea perde entrambe le sue partite. Se la vittoria è contro la Dinamo, Milan qualificato se il Salisburgo perde col Chelsea, mentre se gli austriaci pareggiano col Chelsea entra in gioco la differenza reti generale.

Con una vittoria e una sconfitta: se la vittoria è contro il Salisburgo, il Milan si gioca la qualificazione con la Dinamo (differenza reti negli scontri diretti e generale) se il Chelsea batte gli austriaci, mentre è qualificato se Chelsea e Salisburgo pareggiano. Se la vittoria è contro la Dinamo, il Milan chiude terzo e va in Europa League.



JUVENTUS - Servirebbe un vero e propio miracolo. Dopo l'umiliante ko contro il Maccabi Haifa, i bianconeri hanno appena tre punti (gli stessi degli israeliani) dopo quattro giornate e sono a meno 5 da Psg e Benfica, entrambi alla guida del Girone H a quota 8 punti. I requisiti per continuare la competizione sono quindi due: vincere le prossime due partite, in trasferta contro il Benfica e in casa contro il Psg, ma anche sperare che almeno una tra Benfica e Psg non vada oltre il pareggio contro il Maccabi Haifa e poi guardare la differenza reti. Allegri può solo cominciare a pregare, soltanto il 7% delle squadre si sono qualificate agli ottavi con 9 punti da quando esiste questa formula. Vedi anche juventus Juve, Allegri: "Un solo risultato utile, ma non siamo padroni del nostro destino"

INTER - Dopo l'impresa del Camp Nou e il 3- 3 in casa del Barcellona, l'Inter è ora padrona del proprio destino, con la possibilità di qualificarsi con un turno di anticipo battendo il Viktoria Plzen, a 0 punti nel girone, a San Siro. In caso di passo falso contro il fanalino di coda del girone, sarà sufficiente ottenere lo stesso risultato del Barcellona, impegnato contro il Bayern già qualificato. Inter avanti anche se pareggia o perde con il Viktoria Plzen e il Barcellona perde con il Bayern Monaco. Vedi anche inter Inter, Lukaku scalpita: dalla panchina contro il Viktoria Plzen

CHI PASSA IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI? I CRITERI

differenza reti negli scontri diretti

maggior numero di gol segnati negli scontri diretti

maggior numero di gol segnati fuori casa negli scontri diretti

differenza reti totale

maggior numero di gol complessivi

maggior numero di gol complessivi in trasferta

maggior numero di vittorie nel gruppo

maggior numero di vittorie in trasferta nel gruppo

condotta, punteggio disciplinare inferiore basato sui cartellini

coefficiente Uefa