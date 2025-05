Uefa contro il fuorigioco millimetrico: "Insopportabile vedere annullato un gol per tre centimetri"

BACCHETTATA ALL'ITALIA PER GLI STADI

Marchetti non nasconde un certo malumore per la situazione stadi in Italia, che deve per forza migliorare in vista di Euro 2032 che il nostro Paese organizzerà insieme alla Turchia. "L'Italia è uno dei grandi paesi del calcio europeo e mondiale. Vedere una situazione infrastrutturale così precaria e così fuori dal tempo non è un elemento di beneficio per calcio italiano. Ci auguriamo che l'Italia riesca a dare una sterzata ai propri stadi, trasformandoli in stadi moderni e confortevoli, cosa che purtroppo non è in questo momento. Questo deve avvenire per forza, l'Italia non può mancare questo appuntamento col futuro". Alla domanda se in caso di mancati adempimenti, c'è il rischio di avere un numero inferiore di stadi rispetto alla Turchia (altro paese organizzatore di Euro 2032), Marchetti ha così risposto: "Manca ancora tempo, c'è tempo fino a ottobre 2026. Non posso pensare che l'Italia non sarà in grado di presentare cinque stadi con tutti i requisiti necessari. L'Italia deve farlo".