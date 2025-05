PSG-Inter, Kovacs arbitrerà la finale: i precedenti

I nerazzurri hanno un bilancio positivo con Kovacs arbitro, infatti vantano 2 vittorie e 1 pareggio. Nel 2021 l'Inter ha pareggiato 0-0 in Ucraina con lo Shakhtar Dontetsk. Nel febbraio 2024 ha diretto l'andata degli ottavi di finale tra Inter e Atletico Madrid, match vinto 1-0 dalla squadra di Inzaghi mentre in questa stagione è stato designato per Inter-Arsenal 1-0 nella "fase campionato". Il PSG ha vinto in 3 occasioni e perso in 2 con il fischietto rumeno. Nel 2019 è stato l'arbitro della sfida con il Galatasaray vinta dai parigini 5-0, dopo 4 anni ha arbitrato il match valido per la fase a gironi contro il Newcastle in cui i Magpies hanno vinto 4-1. Nella scorsa stagione ha diretto il quarto di finale di ritorno in casa del Barcellona, che ha visto la squadra allenata da Luis Enrique avere la meglio per 1-4. Nel 2024/2025 il bilancio è di una vittoria e una sconfitta: il Paris Saint-Germain ha perso in casa del Bayern Monaco 1-0 nella "league phase", invece, ha battuto il Liverpool ad Anfield nell'ottavo di finale di ritorno passando il turno dopo i rigori.