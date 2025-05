FI: "Lavorare con serietà per nuovi impianti moderni per il calcio"

"Roma ha diritto a impianti moderni per il calcio e le amministrazioni devono lavorare con serietà ed impegno a questi obiettivi. Sia per quanto riguarda la Roma sia per quanto riguarda la Lazio. Ritardi e immobilismo danneggiano la città, le società e il pubblico. Forza Italia vuole che si vada avanti, facendo leva su importanti risorse private. E le ipotesi in campo vanno sostenute con determinazione, senza ulteriori perdite di tempo. Lo sport della capitale ha diritto a una nuova dimensione aperta alla modernità". Lo dichiarano i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni e il segretario romano di Forza Italia, Luisa Regimenti.