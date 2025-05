Psg, Doué e Dembelè avvisano l'Inter: "Vogliamo e meritiamo il Triplete"

""È il culmine di una stagione di grande successo. Anche se non è finita, sappiamo che ci sono ancora la finale di Coppa di Francia e la finale di Champions League, che saranno due partite molto importanti per il club". Nella serata di premiazione dei Trophées UNFP, Desiré Doué lancia la sfida all'Inter in vista della finale di Champions che si giocherà a Monaco il 31 maggio: "Sono molto felice e ringrazio i miei soci, i miei compagni di squadra, lo staff, l'allenatore e anche il presidente per la fiducia che mi hanno accordato - ha detto il centrocampista offensivo del Psg premiato come miglior giovane dell'anno - Auguro loro tanti trofei perché se li meritano. Se stasera vinco questo trofeo è grazie a loro, perché la squadra è semplicemente straordinaria. Ci piace davvero giocare insieme e crescere insieme a grandi giocatori. È un piacere quotidiano e mi spinge ad andare avanti".