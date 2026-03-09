Kompany: "Con l'Atalanta sarà dura, ci siamo divertiti ad analizzarla"

Il Bayern Monaco è arrivato a Bergamo con il ruolo di grande favorito dell'ottavo di finale di Champions League contro l'Atalanta, ma se c'è una squadra da non sottovalutare in Europa quella è proprio la Dea. In Germania lo sanno bene visto che i neroblu hanno eliminato il Borussia Dortmund nel playoff e meno di due anni fa, nella finale di Europa League, hanno battuto il Bayer Leverkusen che sembrava insuperabile. Per questo Vincenty Kompany predica calma e attenzione. "Non dovremo pensare a chi è più forte. Sarà una grande gara contro una squadra forte del campionato italiano, sarà dura. Sicuramente dovremo mettere in campo la nostra esperienza, ma anche trovare il modo di segnare per vincere la partita", ha detto il tecnico dei bavaresi.