Kompany: "Con l'Atalanta sarà dura, ci siamo divertiti ad analizzarla"
Il tecnico dei bavaresi: "Kane si è allenato bene, ma decideremo solo domani"di Alberto Gasparri
Il Bayern Monaco è arrivato a Bergamo con il ruolo di grande favorito dell'ottavo di finale di Champions League contro l'Atalanta, ma se c'è una squadra da non sottovalutare in Europa quella è proprio la Dea. In Germania lo sanno bene visto che i neroblu hanno eliminato il Borussia Dortmund nel playoff e meno di due anni fa, nella finale di Europa League, hanno battuto il Bayer Leverkusen che sembrava insuperabile. Per questo Vincenty Kompany predica calma e attenzione. "Non dovremo pensare a chi è più forte. Sarà una grande gara contro una squadra forte del campionato italiano, sarà dura. Sicuramente dovremo mettere in campo la nostra esperienza, ma anche trovare il modo di segnare per vincere la partita", ha detto il tecnico dei bavaresi.
"Hanno esperienza in Europa, hanno vinto una competizione europea contro un Bayer Leverkusen molto forte. Sono fisici, difendono in modo aggressivo, cosa che facciamo anche noi. Sarà una partita interessante, ci siamo divertiti ad analizzare l'Atalanta, forte nei cross e dentro l'area, ma noi faremo affidamento sulle nostre qualità", ha aggiunto a Sky.
E ancora: "Ci sono delle somiglianze con il nostro gioco a Dortmund, con una difesa a tre in possesso palla e la ricerca di inserimenti. Ma il modo in cui l'Atalanta pressa è impressionante da diversi anni. Questo è stato un fattore importante del loro successo. Non sono un avversario facile. Nessuno dovrebbe sottovalutarli".
Su Kane: "E' in una buona situazione, si è allenato bene. Decideremo domani perché non vogliamo prendere rischi, ma certamente schiereremo la formazione migliore".
Bayern grande favorito? "Non ho mai visto la fase a eliminazione diretta come una pressione. Adoro questi periodi in cui hai la possibilità e poi devi lavorare per coglierla. Abbiamo la partita di ritorno in casa e vogliamo passare il turno. Abbiamo detto molto chiaramente quali sono gli obiettivi del Bayern in questa competizione".
Su Palladino: "Palladino sta dando continuità con grande qualità aggiungendo qualcosa di nuovo dopo il lungo regno di Gasperini. Chiunque può avere parole di encomio per quanto ha fatto la squadra di Bergamo: non c'è nulla di impossibile nel calcio".
Stanisic: "Non voglio perdere di nuovo con l'Atalanta"
Con il tecnico in conferenza stampa anche Josip Stanisic, giocatore del Bayer Leverkusen nella finale di Europa League del 2024 vinta dall'Atalanta. "Sarebbe stato bello concludere la stagione imbattuti, un'occasione unica. Non abbiamo giocato bene e ci hanno punito. Lookman ha avuto una giornata fantastica e ha sfruttato ogni occasione. Per me significa che non voglio perdere di nuovo contro l'Atalanta. Parlo anche a nome di Jonathan Tah", ha concluso.