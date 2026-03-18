Champions League, Bayern-Atalanta 4-1: tedeschi scatenati anche al ritorno, Dea eliminata
Doppietta show di Kane, segnano pure Karl e Luis Diaz: per Kompany c'è il Real Madrid ai quarti di finale
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L'Atalanta saluta la Champions League. Dopo il 6-1 all'andata, il Bayern Monaco stravince anche il match di ritorno e all'Allianz Arena si impone 4-1. Nel primo tempo, la sblocca Kane dal dischetto: Sportiello para il primo rigore ma senza avere almeno un piede sulla linea, così l'ex Tottenham si ripresenta dagli undici metri e non sbaglia al 25'. L'allungo decisivo arriva nella ripresa: sempre l'inglese (54') raddoppia con una splendida giocata in area, una suolata in mezzo a due chiusa con un destro sotto l'incrocio dei pali. I bavaresi si scatenano e due minuti dopo Karl, su assist di Diaz, fa 3-0. Ancora il colombiano ex Liverpool, al 70', cala il poker con ripartenza e tocco sotto. Per il Bayern, adesso, ci sarà un super quarto di finale contro il Real Madrid. All'Atalanta, che all'86' segna il gol della bandiera con Samardzic, restano invece la corsa per l'Europa in campionato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia.
IL TABELLINO
BAYERN-ATALANTA 4-1 (TOT. 10-2)
Bayern (4-2-3-1): Urbig; Stanisic (27' st Pavic), Tah, Kim, Bischof (27' st Gnabry); Goretzka, Pavlovic (11' st Ofli); Karl, Guerreiro (38' st Ito), Diaz; Kane (27' st Jackson). A disp.: Bärtl, Prescott, Upamecano, Laimer, Manuba. All.: Kompany
Atalanta (3-4-3): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini (38' st Ahanor); Bellanova, Pasalic, Ederson (12' st De Roon), Bernasconi; De Ketelaere (12' st Samardzic), Scamacca (26' st Krstovic), Sulemana (26' st Raspadori). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Bakker, Djimsiti, Kolasinac, Zalewski, Zappacosta. All.: Palladino
Arbitro: Bastien (Fra)
Marcatori: 25' rig. e 9' st Kane (B), 11' st Karl (B), 25' st Diaz (B), 41' st Samardzic (A)
LE STATISTICHE OPTA DI BAYERN-ATALANTA
L'Atalanta è la prima squadra italiana a subire almeno 10 gol tra andata e ritorno in un singolo turno nella fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee
Il -8 complessivo dell’Atalanta contro il Bayern Monaco (2-10) rappresenta la differenza negativa più ampia nel punteggio aggregato per una squadra italiana in un turno a eliminazione diretta di una delle principali competizioni UEFA: il precedente record negativo era il -7 della Lazio nel secondo turno della Coppa Uefa 1975/76 contro il Barcellona (0-7 - sconfitta 0-3 a tavolino in casa all’andata, ko 0-4 al ritorno).
L’Atalanta ha subito tra andata e ritorno 10 gol contro il Bayern Monaco: nella storia della moderna Champions League, solamente lo Sporting Lisbona contro lo stesso Bayern Monaco (12 negli ottavi dell’edizione 2008/09) ha incassato più reti in un singolo turno a eliminazione diretta nella competizione (0-5 all’andata, 1-7 al ritorno per un totale di 1-12).
Harry Kane ha segnato 47 gol in 39 gare in tutte le competizioni in questa stagione, il totale più alto tra tutti i giocatori dei cinque maggiori campionati europei. Inoltre, 47 gol in gare in tutte le competizioni rappresentano un nuovo record personale per lui nella sua carriera da professionista.
Harry Kane ha raggiunto le 50 marcature in Champions League alla sua 66ª presenza, eguagliando Lionel Messi al terzo posto tra i giocatori che hanno raggiunto più velocemente tale traguardo, dietro a Erling Haaland (49) e Ruud van Nistelrooy (62).
Il Bayern Monaco ha superato gli ottavi di finale in ciascuna delle ultime sei edizioni della Champions League e più in generale in 12 delle ultime 13: fa eccezione solamente la stagione 2018/19, quando fu eliminato dal Liverpool.
L'Atalanta è la quarta squadra italiana contro cui Harry Kane ha trovato il gol in Champions League, dopo Lazio, Inter e Juventus: nessuna nazione conta più formazioni contro cui il centravanti inglese ha trovato la via della rete nella competizione (quattro anche la Germania - Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte).
Marten de Roon (435) ha eguagliato Gianpaolo Bellini al primo posto dei giocatori con più presenze nella storia dell'Atalanta tra tutte le competizioni.
Da quando è approdato al Bayern Monaco nella stagione 2023/24, Harry Kane ha segnato 29 gol in Champions League, di cui 21 nelle ultime due stagioni, record in ciascuno di questi due periodi.
Dal suo esordio nella competizione nella stagione 2016/17, solamente Robert Lewandowski (22), Erling Haaland (17) e Kylian Mbappé (16) hanno realizzato più marcature multiple in Champions League rispetto a Harry Kane (13, come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi).
Con il gol realizzato segnato questa sera contro il Bayern Monaco Lazar Samardzic è diventato il miglior marcatore dell’Atalanta in questa Champions League (quattro reti – staccati a tre Mario Pasalic e Gianluca Scamacca) – solamente Ademola Lookman (cinque nel 2024/25) e Josip Ilicic (cinque nel 2019/20) hanno fatto meglio in una singola edizione della competizione con la maglia della Dea.
Nella storia della moderna Champions League solamente Cristiano Ronaldo (19), Robert Lewandowski (19) e Lionel Messi (18) hanno segnato più gol su calcio di rigore rispetto a Harry Kane (14 su 16 totali).
Lennart Karl è il secondo giocatore più giovane del Bayern Monaco a segnare una rete nella fase a eliminazione diretta della Champions League (18 anni e 24 giorni), dopo Jamal Musiala contro la Lazio nel febbraio 2021 (17 anni e 363 giorni).