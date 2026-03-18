Champions League, Bayern-Atalanta 4-1: tedeschi scatenati anche al ritorno, Dea eliminata

L'Atalanta saluta la Champions League. Dopo il 6-1 all'andata, il Bayern Monaco stravince anche il match di ritorno e all'Allianz Arena si impone 4-1. Nel primo tempo, la sblocca Kane dal dischetto: Sportiello para il primo rigore ma senza avere almeno un piede sulla linea, così l'ex Tottenham si ripresenta dagli undici metri e non sbaglia al 25'. L'allungo decisivo arriva nella ripresa: sempre l'inglese (54') raddoppia con una splendida giocata in area, una suolata in mezzo a due chiusa con un destro sotto l'incrocio dei pali. I bavaresi si scatenano e due minuti dopo Karl, su assist di Diaz, fa 3-0. Ancora il colombiano ex Liverpool, al 70', cala il poker con ripartenza e tocco sotto. Per il Bayern, adesso, ci sarà un super quarto di finale contro il Real Madrid. All'Atalanta, che all'86' segna il gol della bandiera con Samardzic, restano invece la corsa per l'Europa in campionato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia.