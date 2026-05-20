Hakimi: "Sono un interista e molto contento per il doblete"

20 Mag 2026 - 19:25
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"Luis Enrique ha cambiato tutto il Psg. Da quando è arrivato tutti hanno cambiato la mentalità, adesso siamo una squadra, giochiamo l’uno per l’altro, siamo una famiglia. Giocando così tutto diventa più facile". Parola di Hakimi. "Sono fortunato a essere in questa squadra, con questi compagni e questo allenatore. Mi ha cambiato la mentalità e il modo di stare in campo. Mi ha reso migliore come calciatore e come uomo. Se ho seguito l’Inter? Si, sono un interista e sono molto contento per il campionato e la Coppa Italia. Speriamo di vederci presto. Se mi sono sentito con qualcuno? Ho scritto a Lautaro, con lui mi trovo bene".

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