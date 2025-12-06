Yaya Touré all'attacco di Guardiola: "Non vedo un uomo ma un serpente. Mi ha umiliato"

"Quando lo vedo non vedo un uomo ma un serpente". A distanza di anni dall'addio al calcio, Yaya Touré torna sul rapporto con il suo ex tecnico prima a Barcellona e poi a Manchester, Pep Guardiola, e nel corso di un'intervista al canale Zack su Youtube attacca il tecnico spagnolo senza mezzi termini, indicandolo come il responsabile della fine della sua avventura in Inghilterra e accusandolo di averlo "umiliato": "Mi disse rimani con noi, mi servi. Sei importante per la squadra, ma poi mi lasciava a marcire in panchina".