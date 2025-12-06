Logo SportMediaset

Calcio

Torino, Baroni: "Lavoriamo per risolvere i blackout"

06 Dic 2025 - 17:23

"Stiamo lavorando di squadra e come singoli per risolvere i blackout che abbiamo: non sono legati a partite, ma soltanto ad alcune situazioni e a qualche minuto": il tecnico del Torino, Marco Baroni, spiega il momento dei granata reduci da due sconfitte consecutive. "Sappiamo che il Milan è una squadra e che non saranno ammesse distrazioni - continua in conferenza stampa all'antivigilia della gara contro i rossoneri - e vogliamo ritrovare quella continuità di risultati e prestazioni che avevamo avuto in sei partite di fila". Sulle scelte di formazione: "Per Ismajli e Simeone non vogliamo correre rischi, sto valutando di schierare Zapata dal primo minuto - spiega Baroni - ed è una possibilità. Ngonge? Tutti si aspettano di più, anche lui stesso: deve lavorare sulla costanza di rendimento all'interno della singola partita".

Calcio ora per ora
17:52
Sassuolo, Grosso: "Stiamo facendo grandi cose, ma non abbassare la guardia"
17:23
Torino, Baroni: "Lavoriamo per risolvere i blackout"
17:14
Cagliari, Pisacane: "Contro la Roma dobbiamo dare di più"
16:12
Genoa, De Rossi: "A Udine sarà una partita molto fisica"
15:34
Lecce, Di Francesco: "Con la Cremonese cerchiamo continuità"